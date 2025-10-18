SALERNITANA: Raffaele convoca 22 giocatori, in tre salteranno Catania

Sono 22 i calciatori a disposizione del tecnico della Salernitana Giuseppe Raffaele, in vista del confronto di domenica pomeriggio con il Catania allo stadio “Angelo Massimino”. L’allenatore granata ha inserito nell’elenco delle convocazioni gli ex Catania Anastasio, Inglese e Liguori. Tre gli assenti tra le fila dei campani: il difensore Eddy Cabianca, il terzino Paolo Frascatore ed il centrocampista Kees de Boer. Ecco la lista dei calciatori della Salernitana convocati, ruolo per ruolo:

Portieri – Donnarumma, Brancolini, Cevers

Difensori – Villa, Golemic, Coppolaro, Quirini, Matino, Nnamdi Ubani, Anastasio

Centrocampisti – Capomaggio, Varone, Knezovic, Tascone, Iervolino, Di Vico

Attaccanti – Achik, Inglese, Ferrari, Liguori, Ferraris, Boncori

