SALERNITANA, Tascone e Coppolaro: “A Catania non sarà facile per nessuno. Senza il gol di Cicerelli poteva finire diversamente”

Il centrocampista della Salernitana Mattia Tascone ed il difensore Mauro Coppolaro, ai microfoni di LiraTV, parlano della sconfitta di Catania.

Queste le parole di Tascone: “Dispiace per la sconfitta. Non si sarebbe vinto il campionato oggi, ma nemmeno lo si è perso con questo ko. Eravamo partiti bene, poi loro l’hanno sbloccata con un gran gol su calcio di punizione e quella rete ci ha tagliato le gambe. Incassiamo il ko, ma siamo ancora primi in classifica e dobbiamo continuare a lottare. Secondo me è solo un incidente di percorso, a Catania non sarà semplice per nessuno fare risultato. Un rimpianto? Ci è mancata la ferocia che abbiamo mostrato nelle scorse partite”.

Coppolaro afferma: “Fino al primo gol abbiamo giocato una bella partita, poi abbiamo provato ad allargare il gioco e, sbagliando qualche passaggio di troppo, abbiamo subìto anche la seconda rete che ci ha tagliato le gambe. Dobbiamo ripartire subito e non perdere lucidità. I gol subiti non sono dovuti ad errori personali ma dalla volontà di creare gioco, che ci fa lasciare molti spazi agli avversari. La seconda rete presa è stata un po’ banale. Non c’è stata comunicazione, siamo stati ingenui. Siamo i primi ad essere arrabbiati. Era uno scontro diretto. Ora, in casa contro la Casertana, dobbiamo ripartire più forti di prima. Perdere così fa male, se il Catania non fa quel gol nel primo tempo la partita sarebbe potuta finire in un altro modo”.

