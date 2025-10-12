Scontri sull’Autostrada A2: si va verso un periodo di stop alle trasferte per i tifosi di Catania e Casertana

Gli scontri verificatisi sull’autostrada Salerno-Reggio Calabria tra tifosi del Catania e della Casertana porteranno inevitabilmente a delle conseguenze. Secondo quanto raccolto nelle ultime ore, valorizzando un’istruttoria dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi dovrebbe adottare una misura di ordine pubblico di prevenzione per un periodo di tempo da stabilire relativamente alle trasferte di entrambe le tifoserie: chiusura dei settori ospiti degli stadi dove Catania e Casertana disputeranno gli incontri fuori casa con annesso divieto di vendita di biglietti per l’accesso agli impianti sportivi per le persone che risultino residenti nelle province di Catania e Caserta. A questo provvedimento l’aggiunta di misure individuali nei confronti di chi ha preso parte agli scontri su cui indaga anche la Digos etnea.

VIDEO: scontri tra le tifoserie di Catania e Casertana

