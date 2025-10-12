domenica, 12 Ottobre 2025
HomeCatania NewsScontri sull'Autostrada A2: si va verso un periodo di stop alle trasferte...
Catania NewsFocusLega ProMultimediaVideoPrimo Piano

Scontri sull’Autostrada A2: si va verso un periodo di stop alle trasferte per i tifosi di Catania e Casertana

Redazione
By Redazione
0
31
foto Il Mattino

Gli scontri verificatisi sull’autostrada Salerno-Reggio Calabria tra tifosi del Catania e della Casertana porteranno inevitabilmente a delle conseguenze. Secondo quanto raccolto nelle ultime ore, valorizzando un’istruttoria dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi dovrebbe adottare una misura di ordine pubblico di prevenzione per un periodo di tempo da stabilire relativamente alle trasferte di entrambe le tifoserie: chiusura dei settori ospiti degli stadi dove Catania e Casertana disputeranno gli incontri fuori casa con annesso divieto di vendita di biglietti per l’accesso agli impianti sportivi per le persone che risultino residenti nelle province di Catania e Caserta. A questo provvedimento l’aggiunta di misure individuali nei confronti di chi ha preso parte agli scontri su cui indaga anche la Digos etnea.

VIDEO: scontri tra le tifoserie di Catania e Casertana

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Cicerelli, le soluzioni in caso di forfait. Con la Salernitana record di pubblico facilmente preventivabile”
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency