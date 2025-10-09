giovedì, 9 Ottobre 2025
SERIE A: Milan-Como a Perth tra le polemiche. Pelligra: "Grandissimo colpo portare il match in Australia"

foto Perth Glory

Milan-Como, partita valida per il campionato di Serie A, si giocherà a Perth: match spostato in Australia a causa della concomitanza con le Olimpiadi di Milano-Cortina. Non mancano le polemiche dopo l’ok degli organi federali. Lo stesso attaccante del Milan Adrien Rabiot ha definito “folle” la decisione. L’Amministratore Delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo, a margine dell’assemblea di Lega a Roma, ha ricordato come il francesce “scorda, come tutti i calciatori che guadagnano milioni di euro, che sono pagati per svolgere un’attività, giocare a calcio” e che “dovrebbe avere rispetto dei soldi che guadagna assecondando maggiormente quello che è il suo datore di lavore, cioè il Milan, che ha accettato e spinto perchè questa partita si potesse giocare all’estero”, parole evidenziate dal quotidiano La Sicilia.

De Siervo cita l’esempio di altri sport come il ciclismo o Nfl e Nba che giocano diverse partite all’estero durante la stagione. Anche la Uefa ha dato il suo sì per la disputa di Milan-Como in Australia. Rosario Pelligra, presidente del Catania e proprietario anche del Perth Glory, club che ospiterà l’evento, al Corriere della Sera ha sottolineato che in Australia “vanno pazzi per il soccer, l’immigrazione e le tante culture hanno aumentato la passione”. Aggiungendo: “I biglietti vanno a ruba. Stanno già arrivando richieste anche da Indonesia e Cina. E’ un evento che coinvolgerà Asia e Oceania, uno spot internazionale incredibile per la Lega Serie A. Il mio cellulare non fa che squillare: portare Milan-Como a Perth è stato un grandissimo colpo”.

