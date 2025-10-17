SERIE C: 10/a giornata, ecco le partite in programma nel girone C

Sabato e domenica, squadre in campo per la decima giornata del girone C di Serie C. Si parte con quattro sfide. Il Casarano ha la possibilità di continuare a sognare le posizioni d’alta classifica, sfidando in casa il Foggia. Interessante il confronto che vedrà opposti allo “Scida” Crotone e Monopoli. Esame Sorrento per il Cosenza, che proverà a rialzare la testa dopo l’inatteso ko casalingo maturato con l’Atalanta U23. Il Giugliano, che ha esonerato mister Cudini – fatale la sconfitta col Catania – cerca punti salvezza a Latina.

Domenica il Siracusa proverà ad uscire indenne da Caserta. Il Trapani, fresco di vittoria a Cava de’ Tirreni, sfida l’Atalanta U23 in terra lombarda. Catania-Salernitana è il big match di giornata, mentre il Benevento proverà a sfruttare il vantaggio di giocare tra le mura amiche al cospetto del Potenza. L’Audace Cerignola vuole tornare al successo dopo quasi un mese, se la vedrà al “Monterisi” con una Cavese affamata di punti salvezza. L’AZ Picerno, infine, ad Altamura vedrà l’esordio di Valerio Bertotto sulla panchina lucana.

SABATO 18 OTTOBRE

Casarano – Foggia (14:30)

Crotone – Monopoli (14:30)

Sorrento – Cosenza (14:30)

Latina – Giugliano (17:30)

DOMENICA 19 OTTOBRE

Casertana – Siracusa (12:30)

Atalanta U23 – Trapani (14:30)

Benevento – Potenza (14:30)

Catania – Salernitana (14:30)

Audace Cerignola – Cavese (17:30)

Team Altamura – AZ Picerno (20:30)

CLASSIFICA

1.Salernitana 22 punti : gol fatti 16, gol subiti 10, diff. reti +6, gare giocate 9

2.Benevento 19 punti : gol fatti 17, gol subiti 6, diff. reti +11, gare giocate 9

3.Catania 18 punti : gol fatti 18, gol subiti 5, diff. reti +13, gare giocate 9

4.Casarano 18 punti : gol fatti 19, gol subiti 12, diff. reti +7, gare giocate 9

5.Crotone 17 punti : gol fatti 18, gol subiti 7, diff. reti +11, gare giocate 9

6.Cosenza 15 punti : gol fatti 16, gol subiti 10, diff. reti +6, gare giocate 9

7.Casertana 14 punti : gol fatti 12, gol subiti 12, diff. reti =, gare giocate 9

8.Potenza 13 punti : gol fatti 14, gol subiti 12, diff. reti +2, gare giocate 9

9.Monopoli 12 punti : gol fatti 8, gol subiti 11, diff. reti -3, gare giocate 9

10.Latina 12 punti : gol fatti 6, gol subiti 10, diff. reti -4, gare giocate 9

11.Sorrento 10 punti : gol fatti 7, gol subiti 8, diff. reti -1, gare giocate 9

12.Audace Cerignola 10 punti : gol fatti 9, gol subiti 12, diff. reti -3, gare giocate 9

13.AZ Picerno 9 punti : gol fatti 11, gol subiti 17, diff. reti -6, gare giocate 9

14.Team Altamura 8 punti : gol fatti 7, gol subiti 16, diff. reti -9, gare giocate 9

15.*Trapani 8 punti : gol fatti 14, gol subiti 6, diff. reti +8, gare giocate 9

16.Atalanta U23 8 punti : gol fatti 10, gol subiti 11, diff. reti -1, gare giocate 9

17.Foggia 7 punti : gol fatti 5, gol subiti 15, diff. reti -10, gare giocate 9

18.Giugliano 6 punti : gol fatti 10, gol subiti 18, diff. reti -8, gare giocate 9

19.Cavese 5 punti : gol fatti 7, gol subiti 14, diff. reti -7, gare giocate 9

20.Siracusa 3 punti : gol fatti 4, gol subiti 16, diff. reti -12, gare giocate 9

* 8 punti di penalizzazione per inadempienze amministrative

