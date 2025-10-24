SERIE C: 11/a giornata, le partite in programma. Riflettori puntati su Catania e Salerno. Trapani e Siracusa in cerca di rilancio

Venerdì, sabato e domenica squadre del girone C di Serie C in campo per l’11/a giornata. Si parte con l’anticipo tra Foggia e Team Altamura allo “Zaccheria”. Sabato, tre sfide in programma. L’Atalanta U23 cerca continuità al cospetto dell’AZ Picerno. Idem la Cavese contro il Crotone al “Simonetta Lamberti”. Il Siracusa fanalino di coda, reduce da quattro sconfitte consecutive, prova a risollevarsi tra le mura amiche sfidando il Casarano.
Domenica si affronteranno al “Provinciale” Trapani e Audace Cerignola, due squadre che mirano a risalire la china venendo da un periodo poco esaltante. Il big match di giornata non può che essere Catania-Benevento. Cosenza e Potenza si daranno sportivamente battaglia in Calabria. Il Monopoli, carico dopo l’acuto sul campo del Crotone, troverà sulla propria strada un Giugliano che proverà a vendere cara la pelle con Eziolino Capuano all’esordio sulla panchina dei tigrotti. Buon momento per il Sorrento, che se la giocherà a viso aperto col Latina. Chiude l’atteso derby campano Salernitana-Casertana all’Arechi.
VENERDI’ 24 OTTOBRE
Foggia – Team Altamura (20:40)
SABATO 25 OTTOBRE
Atalanta U23 – AZ Picerno (14:30)
Cavese – Crotone (14:30)
Siracusa – Casarano (17:30)
DOMENICA 26 OTTOBRE
Trapani – Audace Cerignola (12:30)
Catania – Benevento (14:30)
Cosenza – Potenza (14:30)
Monopoli – Giugliano (17:30)
Sorrento – Latina (17:30)
Salernitana – Casertana (20:30)
CLASSIFICA
1.Benevento 22 punti : gol fatti 19, gol subiti 6, diff. reti +13, gare giocate 10
2.Salernitana 22 punti : gol fatti 16, gol subiti 12, diff. reti +4, gare giocate 10
3.Catania 21 punti : gol fatti 20, gol subiti 5, diff. reti +15, gare giocate 10
4.Casarano 18 punti : gol fatti 19, gol subiti 14, diff. reti +5, gare giocate 10
5.Casertana 17 punti : gol fatti 13, gol subiti 12, diff. reti +1, gare giocate 10
6.Crotone 17 punti : gol fatti 18, gol subiti 8, diff. reti +10, gare giocate 10
7.Cosenza 16 punti : gol fatti 18, gol subiti 12, diff. reti +6, gare giocate 10
8.Monopoli 15 punti : gol fatti 9, gol subiti 11, diff. reti -2, gare giocate 10
9.Potenza 13 punti : gol fatti 14, gol subiti 14, diff. reti =, gare giocate 10
10.Latina 12 punti : gol fatti 6, gol subiti 11, diff. reti -5, gare giocate 10
11.Atalanta U23 11 punti : gol fatti 12, gol subiti 11, diff. reti +1, gare giocate 10
12.Team Altamura 11 punti : gol fatti 10, gol subiti 17, diff. reti -7, gare giocate 10
13.Sorrento 11 punti : gol fatti 9, gol subiti 10, diff. reti -1, gare giocate 10
14.Audace Cerignola 10 punti : gol fatti 10, gol subiti 15, diff. reti -5, gare giocate 10
15.Foggia 10 punti : gol fatti 7, gol subiti 15, diff. reti -8, gare giocate 10
16.Giugliano 9 punti : gol fatti 11, gol subiti 18, diff. reti -7, gare giocate 10
17.AZ Picerno 9 punti : gol fatti 12, gol subiti 20, diff. reti -8, gare giocate 10
18.*Trapani 8 punti : gol fatti 14, gol subiti 8, diff. reti +6, gare giocate 10
19.Cavese 8 punti : gol fatti 10, gol subiti 15, diff. reti -5, gare giocate 10
20.Siracusa 3 punti : gol fatti 4, gol subiti 17, diff. reti -13, gare giocate 10
* 8 punti di penalizzazione per inadempienze amministrative
