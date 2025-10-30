SERIE C: 12/a giornata, le partite in programma. Insidia Latina e Sorrento per Salernitana e Benevento

Venerdì, sabato e domenica squadre del girone C di Serie C in campo per la 12/a giornata. Si parte venerdì sera con gli anticipi di Caserta e Picerno, dove i padroni di casa ospiteranno rispettivamente Catania e Cavese. Sabato, test impegnativo per la Cavese sul campo del Team Altamura. Il Casarano proverà a rialzare la testa nel derby casalingo con il Monopoli. Si registra un interessante Crotone-Trapani. Il Potenza, che ha ritrovato il sorriso in Coppa Italia, punta a rilanciarsi in campionato sfidando il Foggia. Siracusa in cerca di conferme a Giugliano. Ostacolo Latina per la Salernitana in trasferta. Il Benevento, reduce dal ko di Catania (campionato) e contro il Giugliano (Coppa Italia), se la vedrà tra le mura amiche con l’insidioso Sorrento.

VENERDI’ 31 OTTOBRE

AZ Picerno – Cavese (20:30)

Casertana – Catania (20:30)

SABATO 1 NOVEMBRE

Audace Cerignola – Atalanta U23 (14:30)

Casarano – Monopoli (14:30)

Team Altamura – Cosenza (14:30)

DOMENICA 2 NOVEMBRE

Crotone – Trapani (14:30)

Potenza – Foggia (14:30)

Giugliano – Siracusa (17:30)

Latina – Salernitana (17:30)

Benevento – Sorrento (20:30)

CLASSIFICA

1.Salernitana 25 punti : gol fatti 18, gol subiti 13, diff. reti +5, gare giocate 11

2.Catania 24 punti : gol fatti 21, gol subiti 5, diff. reti +16, gare giocate 11

3.Benevento 22 punti : gol fatti 19, gol subiti 7, diff. reti +12, gare giocate 11

4.Cosenza 19 punti : gol fatti 21, gol subiti 12, diff. reti +9, gare giocate 11

5.Casarano 18 punti : gol fatti 20, gol subiti 18, diff. reti +2, gare giocate 11

6.Monopoli 18 punti : gol fatti 12, gol subiti 12, diff. reti =, gare giocate 11

7.Casertana 17 punti : gol fatti 14, gol subiti 14, diff. reti =, gare giocate 11

8.Crotone 17 punti : gol fatti 18, gol subiti 9, diff. reti +9, gare giocate 11

9.Atalanta U23 14 punti : gol fatti 18, gol subiti 13, diff. reti +5, gare giocate 11

10.Team Altamura 14 punti : gol fatti 11, gol subiti 17, diff. reti -6, gare giocate 11

11.Potenza 13 punti : gol fatti 14, gol subiti 17, diff. reti -3, gare giocate 11

12.Latina 13 punti : gol fatti 8, gol subiti 13, diff. reti -5, gare giocate 11

13.Sorrento 12 punti : gol fatti 11, gol subiti 12, diff. reti -1, gare giocate 11

14.*Trapani 11 punti : gol fatti 16, gol subiti 9, diff. reti +7, gare giocate 11

15.Cavese 11 punti : gol fatti 11, gol subiti 15, diff. reti -4, gare giocate 11

16.Audace Cerignola 10 punti : gol fatti 11, gol subiti 17, diff. reti -6, gare giocate 11

17.Foggia 10 punti : gol fatti 7, gol subiti 16, diff. reti -9, gare giocate 11

18.Giugliano 9 punti : gol fatti 12, gol subiti 21, diff. reti -9, gare giocate 11

19.AZ Picerno 9 punti : gol fatti 14, gol subiti 26, diff. reti -12, gare giocate 11

20.Siracusa 6 punti : gol fatti 8, gol subiti 18, diff. reti -10, gare giocate 11

* 8 punti di penalizzazione per inadempienze amministrative

