SERIE C: archiviata la 10/a giornata, tutti i risultati e la classifica del girone C

Dopo gli incontri disputati sabato, spazio al turno domenicale che archivia la 10a giornata del girone C di Serie C. Sorride la Casertana, piegando di misura la resistenza del Siracusa fanalino di coda. Cade il Trapani sul campo di un’Atalanta U23 che si conferma in ripresa. Il Benevento aggancia la Salernitana in vetta, colpo esterno della Cavese a Cerignola. Esordio con sconfitta sulla panchina dell’AZ Picerno per Valerio Bertotto, perdendo 3-1 ad Altamura. Riportiamo di seguito tutti i risultati maturati con i marcatori dei rispettivi incontri e la classifica aggiornata:
RISULTATI
Casarano 0-2 Foggia
30′ Morelli, 59′ Sylla
Crotone 0-1 Monopoli
58′ Scipioni
Sorrento 2-2 Cosenza
14′ Riccardi (C), 29′ Plescia (S), 75′ Cimino (C), 79′ D’Ursi (S)
Latina 0-1 Giugliano
7′ Balde
Casertana 1-0 Siracusa
76′ Bentivegna rig.
Atalanta U23 2-0 Trapani
9′ Manzoni, 16′ Levak
Benevento 2-0 Potenza
8′ Salvemini, 74′ Pierozzi
Catania 2-0 Salernitana
38′ Cicerelli, 55′ Forte
Audace Cerignola 1-3 Cavese
17′ Fusco (C), 54′ Sorrentino rig. (C), 60′ D’Orazio (A), 84′ Ubaldi (C)
Team Altamura 3-0 AZ Picerno
6′ Simone (T), 12′ Grande (T), 36′ Silletti (T), 73′ Bocic (P)
CLASSIFICA
1.Benevento 22 punti : gol fatti 19, gol subiti 6, diff. reti +13, gare giocate 10
2.Salernitana 22 punti : gol fatti 16, gol subiti 12, diff. reti +4, gare giocate 10
3.Catania 21 punti : gol fatti 20, gol subiti 5, diff. reti +15, gare giocate 10
4.Casarano 18 punti : gol fatti 19, gol subiti 14, diff. reti +5, gare giocate 10
5.Casertana 17 punti : gol fatti 13, gol subiti 12, diff. reti +1, gare giocate 10
6.Crotone 17 punti : gol fatti 18, gol subiti 8, diff. reti +10, gare giocate 10
7.Cosenza 16 punti : gol fatti 18, gol subiti 12, diff. reti +6, gare giocate 10
8.Monopoli 15 punti : gol fatti 9, gol subiti 11, diff. reti -2, gare giocate 10
9.Potenza 13 punti : gol fatti 14, gol subiti 14, diff. reti =, gare giocate 10
10.Latina 12 punti : gol fatti 6, gol subiti 11, diff. reti -5, gare giocate 10
11.Atalanta U23 11 punti : gol fatti 12, gol subiti 11, diff. reti +1, gare giocate 10
12.Team Altamura 11 punti : gol fatti 10, gol subiti 17, diff. reti -7, gare giocate 10
13.Sorrento 11 punti : gol fatti 9, gol subiti 10, diff. reti -1, gare giocate 10
14.Audace Cerignola 10 punti : gol fatti 10, gol subiti 15, diff. reti -5, gare giocate 10
15.Foggia 10 punti : gol fatti 7, gol subiti 15, diff. reti -8, gare giocate 10
16.Giugliano 9 punti : gol fatti 11, gol subiti 18, diff. reti -7, gare giocate 10
17.AZ Picerno 9 punti : gol fatti 12, gol subiti 20, diff. reti -8, gare giocate 10
18.*Trapani 8 punti : gol fatti 14, gol subiti 8, diff. reti +6, gare giocate 10
19.Cavese 8 punti : gol fatti 10, gol subiti 15, diff. reti -5, gare giocate 10
20.Siracusa 3 punti : gol fatti 4, gol subiti 17, diff. reti -13, gare giocate 10
* 8 punti di penalizzazione per inadempienze amministrative
