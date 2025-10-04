sabato, 4 Ottobre 2025
HomeLega ProSERIE C: Atalanta U23 e Foggia non si fanno male, vittoria netta...
Lega ProRisultati

SERIE C: Atalanta U23 e Foggia non si fanno male, vittoria netta del Crotone

Redazione
By Redazione
0
32

Quattro squadre in campo per il sabato calcistico di Lega Pro nel girone C di Serie C. Dopo il sorprendente 1-0 inflitto dal Latina al Benevento venerdì sera, AtalantaU23 e Foggia non sono andate oltre il risultato di parità a Caravaggio (1-1). Un rigore a testa: prima in gol i padroni di casa con Cortinovis (40′), poi il pareggio di Ilicic (56′). Il Crotone, invece, ha piegato la resistenza dell’AZ Picerno allo “Scida”, imponendosi per 3-0 grazie alle reti di Zunno (30′), Gomez (43′) e Murano (77′), quest’ultimo andato a segno trasformando un calcio di rigore. Affermazione netta per i calabresi che salgono a quota 14 punti in classifica, a -2 dalla coppia di testa formata da Benevento e Salernitana, in attesa delle gare domenicali.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
CONVOCATI: a disposizione di Toscano anche Caturano e Forte
Articolo successivo
GIOVANILI CATANIA: prima gioia stagionale per la Primavera di Biagianti, corsara a Castellammare di Stabia
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: info@tuttocalciocatania.com

ULTIME NOTIZIE

QUI CATANIA: più risorse nel reparto offensivo, aspettando Rolfini

Redazione - 0
Segnali confortanti dall'infermeria, confermati dalla diffusione della lista dei convocati per il confronto di domenica pomeriggio con il Siracusa. Sorride il tecnico del Catania...

FAI LA FORMAZIONE: Catania-Siracusa, sostituisciti a Toscano

CATANIA-SIRACUSA: gara speciale per Sapienza, catanese di nascita e siracusano d’adozione

GIOVANILI CATANIA: prima gioia stagionale per la Primavera di Biagianti, corsara a Castellammare di Stabia

CONVOCATI: a disposizione di Toscano anche Caturano e Forte

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency