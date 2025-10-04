SERIE C: Atalanta U23 e Foggia non si fanno male, vittoria netta del Crotone

Quattro squadre in campo per il sabato calcistico di Lega Pro nel girone C di Serie C. Dopo il sorprendente 1-0 inflitto dal Latina al Benevento venerdì sera, AtalantaU23 e Foggia non sono andate oltre il risultato di parità a Caravaggio (1-1). Un rigore a testa: prima in gol i padroni di casa con Cortinovis (40′), poi il pareggio di Ilicic (56′). Il Crotone, invece, ha piegato la resistenza dell’AZ Picerno allo “Scida”, imponendosi per 3-0 grazie alle reti di Zunno (30′), Gomez (43′) e Murano (77′), quest’ultimo andato a segno trasformando un calcio di rigore. Affermazione netta per i calabresi che salgono a quota 14 punti in classifica, a -2 dalla coppia di testa formata da Benevento e Salernitana, in attesa delle gare domenicali.

