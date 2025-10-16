giovedì, 16 Ottobre 2025
SERIE C – Breda: “Catania e Benevento grandi squadre, ma la Salernitana ha qualcosa in più”

Redazione
By Redazione
0
0
Roberto Breda

Roberto Breda, doppio ex di Catania-Salernitana, indica la formazione granata come la favorita principale per la vittoria del campionato di
Serie C, girone C. Questo il suo pensiero sulla lotta al vertice ai microfoni di news.superscommesse.it:

“La Serie C è un campionato in cui nessuna può permettersi di sbagliare. Basta pochissimo per perdere terreno, poi recuperare diventa durissimo per chiunque. A Salerno era necessario riuscire a ricompattarsi e a ripartire daccapo, mettendo da parte quanto accaduto nei mesi scorsi; è stato importante partire subito bene, perché c’era grande bisogno di ricreare un po’ di entusiasmo. Il grande pubblico che ha questa città, al di là dei risultati, sta tornando a gioire grazie a una squadra che ci crede fino alla fine e ha come unico obiettivo il ritorno in Serie B”.

“Gli avversari non sono di poco conto, perché sia Benevento che Catania hanno squadre con esperienza da vendere e valori tecnici importanti. Tutto è ancora apertissimo e non potrebbe essere altrimenti, ma questa Salernitana ha quel qualcosa in più che la proietta a essere la candidata principale per la vittoria finale. Se tutto riescono a rimanere uniti, soprattutto nei momenti in cui ci saranno le difficoltà, la strada per poter tornare a gioire non dovrebbe essere difficile da percorrere”.

