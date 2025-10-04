SERIE C: Catania, occasione ghiotta per accorciare sul Benevento

Il Latina era una delle squadre meno in forma del momento ed occupava la medio-bassa classifica. Eppure i nerazzurri sono riusciti a sorprendere il Benevento, vincendo di misura grazie al gol di Ekuban siglato al 64′ nell’anticipo dell’ottava giornata del girone C di Serie C. A conferma di un torneo tosto e duro per tutti. Alla vigilia l’allenatore dei sanniti, Gaetano Auteri, aveva rilevato l’importanza di essere magari meno belli sul piano del gioco, ma “sporchi” e cattivi. I giallorossi, invece, sono incappati in un turno negativo riportando la seconda sconfitta in questo campionato.

Adesso rischiano seriamente di perdere la vetta della classifica in caso di risultato positivo della Salernitana contro la Cavese, facendo avvicinare le altre dirette rivali. Vedi il Catania che, qualora vincesse il derby contro il Siracusa domenica pomeriggio, ridurrebbe il distacco dal Benevento portandolo da -4 a -1. Occasione ghiotta, dunque, per la squadra di Mimmo Toscano che, tra l’altro, proprio questo mese sfiderà al “Massimino” sia il Benevento che la Salernitana.

