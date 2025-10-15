SERIE C – Chiricò (Casarano): “Catania? Salernitana? Benevento? Possiamo mettere in difficoltà tutte le big”

Tra le sorprese di questa parte di stagione nel girone C di Serie C spicca il Casarano. L’ex attaccante del Catania Cosimo Chiricò si sta riscattando tra le fila dei pugliesi, avendo realizzato finora 6 gol e altrettanti assist in campionato. Ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Telesveva, commentando l’eccellente momento attraversato:

“Questo è un campionato molto difficile perchè devi essere sempre concentrato a prescindere dall’avversario e noi stiamo esprimendo un grande calcio grazie alla competenza del mister, un predestinato che arriverà ad alti livelli. Da quando abbiamo iniziato questo percorso ragioniamo sempre di gara in gara, ma dopo una partenza così importante aumenta la consapevolezza di essere una grande squadra. Ci sono comapgini importanti come Benevento, Salernitana e Catania però noi con la nostra umiltà e le nostre idee possiamo davvero mettere in difficoltà tutte le big”.

