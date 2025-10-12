SERIE C – Colombo (all. Monopoli): “Catania-Salernitana sarà sfida di altra categoria”

La Salernitana è riuscita a fare bottino pieno a Monopoli, difendendo la vetta della classifica. Alberto Colombo, allenatore biancoverde, ha analizzato così l’avversario granata mettendolo a confronto col Catania, che i campani sfideranno domenica al Massimino. Queste le parole di Colombo a LiraTV:

“La Salernitana è una grande squadra, strutturata. Avversario nettamente forte come le altre squadre che puntano al grosso obiettivo. Noi abbiamo affrontato anche il Catania, credo che siano entrambe fuori dalla dimensione della Serie C per struttura, qualità tecnica, capacità di gestire certi momenti della gara. Fa parte del DNA delle grandi squadre, sarà una bella lotta. La Salernitana mi ha dato l’impressione che sapesse cosa fare, ottenendolo nel migliore dei modi, interpretando la partita con tutte le variabili del caso, e le condizioni del nostro terreno di gioco rappresentano una grande variabile. Ha saputo indossare l’abito giusto. Il Catania lo abbiamo sfidato alla terza giornata di campionato, viaggiava sulle ali dell’entusiasmo dopo le prime vittorie dimostrando qualità. Quella di domenica al Massimino sarà una bella partita, secondo me di altra categoria. Godetevela”.

