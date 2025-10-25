SERIE C: condanna per violenza sessuale di gruppo, pena esecutiva anche per Visentin (Cerignola)

Condanna per violenza sessuale di gruppo ai danni di una ragazza per alcuni calciatori che, all’epoca dei fatti, militavano nella Virtus Verona. Lo ha deciso la Corte di Cassazione dopo i giudizi di primo e secondo grado. A Gennaio 2020, al rientro dalla trasferta di Cesena, organizzarono una festa a cui partecipò una studentessa di 20 anni. Fecero ubriacare la giovane e quattro di loro approfittarono della situazione per consumare dei rapporti sessuali con lei, mentre il quinto riprendeva tutto con il cellulare.

Le condanne sono diventate esecutive per Santiago Visentin, difensore attualmente in forza all’Audace Cerignola al quale è stata inflitta la pena più severa: 6 anni di carcere. Gianni Manfrin e Stefano Casarotto, invece, sono stati condannati a 3 anni e 4 mesi con l’accoglimento della richiesta di accedere ai percorsi di giustizia riparativa. Solo per Edoardo Merci, invece, i giudici della Suprema Corte hanno annullato la sentenza di secondo grado, rinviando gli atti a un’altra sezione della Corte d’Appello di Venezia. La quinta condanna, ad un anno e 10 mesi (pena sospesa), è nei confronti di Daniel Onescu, che non ha presentato ricorso in Cassazione: non fu tra gli autori dello stupro, ma riprese le violenze sessuali con il telefonino.

