SERIE C – Del Grosso: “Catania-Salernitana, conterà la voglia di vincere e mantenere lucidità”

Alessandro Del Grosso, doppio ex della sfida di domenica tra Catania e Salernitana, concede un’intervista al quotidiano Il Mattino in vista del confronto:

“Salerno mi ha dato ciò che io forse non sono riuscito a restituire. Ricordo la promozione in A e poi la dolorosa retrocessione della stagione dopo, anche per via dei risultati strani del Perugia che vinse a Udine. Il ritorno a Salerno con Zeman come fu? Mi avrebbe voluto alla Roma, ma poi lui andò via e arrivò Capello che cambiò tutto e io dovetti fare i bagagli e firmai col Bari. Col boemo facemmo un buon campionato, mi chiese di far crescere i giovani come Pierotti, Cherubini. Poi arrivò l’esperienza di Catania. Ho avuto vari allenatori. In seguito arrivò Colantuono e io andai al Napoli. Di Catania ho comunque bei ricordi”.

“Domenica si gioca Catania-Salernitana, il campionato è lungo e bisogna pensare ad una partita alla volta. La Salernitana ha fatto bene a Monopoli, prendendo tre punti d’oro su un campo difficile. Domenica non sarà decisiva, ma sarà importante anche per il morale fare risultato. Chi è la favorita? Non c’è una favorita. Conterà la voglia di vincere. Penso che se la Salernitana ha l’atteggiamento giusto può fare risultato contro chiunque”.

“Differenze tra i due allenatori, Toscano e Raffaele? La differenza per ora è solo nel fatto che Toscano ha vinto di più, ma Raffaele sta facendo molto bene e potrà fare ancora meglio a Salerno, è un allenatore che mi piace molto. Il Catania avrà tutto uno stadio a spingerlo:l il “Massimino” sa trascinare la squadra come pochi altri stadi in Italia. Però la Salernitana è abituata a giocare in ambienti caldi e conosce bene la pressione: sa gestirla e non si farà sorprendere. Sarà un vantaggio per gli etnei ma non sarà uno svantaggio per la Salernitana, nel senso che la squadra granata ha la consapevolezza della sua forza e sa quale obiettivo voglia centrare per cui, col massimo rispetto di tutti, può giocarsela a viso aperto in casa di chiunque”.

“Sfide come Catania-Salernitana sono un’occasione per capire cosa significa giocare in piazze che respirano calcio ogni giorno. Servono passione e carattere, ma anche rispetto per la maglia che si indossa. Chi gioca al “Massimino” sente la spinta del pubblico in modo unico. Ma le emozioni non devono travolgere: vince chi saprà mantenere lucidità. Sono due squadre che stanno ritrovando fiducia. Toscano a Catania ha dato organizzazione e identità, mentre la Salernitana ha valori tecnici e solidità. Si affrontano due progetti con basi diverse ma ambizioni simili”.

