SERIE C – Di Donato: “Il Catania ha imparato dagli errori commessi, se la giocherà”

Ex allenatore, tra le altre, di Arezzo, Latina e Team Altamura, Daniele Di Donato commenta ai microfoni di TuttoC.com le ambizioni del Catania dopo la convincente vittoria ottenuta nell’ultimo turno di campionato contro la Salernitana al ‘Massimino’: “Gli etnei da due anni costruiscono una squadra completa e forte. Domenica hanno dato dimostrazione del campionato che vogliono disputare, memori degli errori commessi lo scorso anno. Se la giocheranno insieme alla stessa Salernitana e al Benevento che stanno disputando un ottimo inizio di campionato”, le parole del tecnico abruzzese.

