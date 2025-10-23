giovedì, 23 Ottobre 2025
HomeCatania NewsSERIE C - Di Donato: "Il Catania ha imparato dagli errori commessi,...
Catania NewsIntervisteLega Pro

SERIE C – Di Donato: “Il Catania ha imparato dagli errori commessi, se la giocherà”

Redazione
By Redazione
0
155
foto antennasud.com

Ex allenatore, tra le altre, di Arezzo, Latina e Team Altamura, Daniele Di Donato commenta ai microfoni di TuttoC.com le ambizioni del Catania dopo la convincente vittoria ottenuta nell’ultimo turno di campionato contro la Salernitana al ‘Massimino’: “Gli etnei da due anni costruiscono una squadra completa e forte. Domenica hanno dato dimostrazione del campionato che vogliono disputare, memori degli errori commessi lo scorso anno. Se la giocheranno insieme alla stessa Salernitana e al Benevento che stanno disputando un ottimo inizio di campionato”, le parole del tecnico abruzzese.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
TORRE DEL GRIFO: “aggiudicazione provvisoria” da parte del Catania FC. Si attende il 30 ottobre per l’eventuale offerta di un soggetto terzo
Articolo successivo
EX ROSSAZZURRI: Carpani lascia il professionismo, firma con il Teramo
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency