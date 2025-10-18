SERIE C – Erra: “Faccio i complimenti a Pastore, ottimo lavoro. Il Catania potrebbe avere una buona dose d’ansia contro la Salernitana…”

Le parole dell’ex allenatore del Catanzaro Alessandro Erra, ai microfoni di LiraTV, in vista di Catania-Salernitana. Ecco quanto evidenziato:

“Raffaele lo conosco personalmente, la Salernitana è in buone mani. Persona molto equilibrata e ottimo allenatore che dimostra anche di saper cambiare e modificare tatticamente a seconda del materiale a disposizione e del tipo di partita da affrontare. La sua squadra ha trovato subito una quadratura, cosa non per nulla scontata per una società che viene da due retrocessioni consecutive assemblando 24 calciatori nuovi”.

“Faccio i complimenti a Pastore perchè gestire una piazza come catania mettendo i tasselli giusti e funzionali per il progetto tattico dell’allenatore dimostra una grande professionalità e competenza. Sono pochi i direttori sportivi che riescono a reperire sul mercato le caratteristiche perfettamente ricercate dal tecnico, spesso ci si affida ai procuratori ritrovandoti sul campo con calciatori poi diversi da quelli che ti aspetti. La stima che nutro nei confronti di Pastore mi dà un’ulteriore conferma che ha fatto un grandissimo lavoro.

“Prevedo al ‘Massimino’ una partita molto equilibrata dove la tensione prevarrà. Ovvio che il Catania ha la possibilità di ribaltare la situazione giocando in casa le prossime due partite con Salernitana e Benevento, ma domenica non sarà facile perchè la formazione di Raffaele è molto solida. La Salernitana può sfruttare l’ansia che potrebbe avere il Catania, visto che in caso di sconfitta degli etnei si creerebbe già una crepa. Una buona dose di ansia il Catania potrebbe avercela”.

