SERIE C FEMMINILE: Colleferro-Catania in diretta streaming sul canale YouTube LND

venerdì, 10 Ottobre 2025
foto Catania FC

Dopo i primi tre turni della fase a gironi della Coppa Italia, domenica 12 ottobre entra in scena con la prima giornata il campionato nazionale femminile di Serie C. Il match del Girone D Colleferro-Catania sarà trasmesso in diretta streaming sul canale ufficiale YouTube della Lega Nazionale Dilettanti (https://www.youtube.com/legadilettanti). Collegamento dallo Stadio “Andrea Caslini” a partire dalle ore 15.15. Le rossazzurre, lo ricordiamo, sono reduci dalla splendida vittoria in rimonta nel derby di Palermo.

