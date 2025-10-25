sabato, 25 Ottobre 2025
SERIE C – Firicano: “Catania, Benevento e Salernitana meritano la B. Lotteranno fino alla fine”

L’allenatore Aldo Firicano, che da calciatore ha indossato, tra le altre, le casacche di Udinese, Fiorentina e Cagliari ha parlato ai microfoni di TMW Radio della lotta al vertice nel girone C di Serie C:

“L’equilibrio è sostanziale, nel senso che Benevento, Catania e Salernitana, peraltro piazze importantissime che hanno fatto la Serie A fino a pochissimo tempo fa, a parte il Catania che manca da qualche anno, sono squadre e piazze di un blasone, di un livello importantissimo. Credo che questo girone, perché ci sono queste tre squadre che possono giocare fino alla fine, sarà molto incerto fino all’ultima giornata, perché le tre squadre nominate, per tutti i motivi che fanno una squadra forte, quindi pubblico, stadio, società, sono in grado di poter ambire al primo posto e quindi la promozione diretta, ma anche poi passare attraverso quelli che sono i play-off per arrivare a una promozione. Sono tre piazze che assolutamente meritano una categoria superiore”.

