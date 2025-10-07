SERIE C – Fontana: “Bella lotta nel girone C, s’inserisce anche il Cosenza”

Il pensiero di Gaetano Fontana, ex allenatore del Latina, sulla lotta sempre più agguerrita nei quartieri alti della classifica del girone C di Serie C, ai microfoni di TMW Radio. A suo avviso merita un’attenzione particolare il Cosenza, squadra che da quando ha piegato la resistenza del Catania in campionato sta inanellando una serie di risultati molto importanti: “Nel Girone C fa rumore il risultato del Benevento. Non mi aspettavo questo scivolone senza nulla togliere al grande lavoro della società pontina ed al merito dei ragazzi di Bruno. Un’altra vittoria importante, a mio avviso da evidenziare, è quella del Cosenza sul campo difficile del Cerignola. La squadra silana è sicuramente un competitor valido e di livello per la vittoria del campionato insieme all’accreditata Salernitana, Catania e Benevento. Bella lotta”, le parole di Fontana.

