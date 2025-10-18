SERIE C: i risultati del sabato calcistico “spingono” il Catania, doppia occasione da sfruttare

Doppia occasione per i rossazzurri, in vista di Catania-Salernitana. L’eventuale vittoria contro la formazione granata avvicinerebbe sensibilmente la squadra di Mimmo Toscano alla vetta, portandosi a -1. Inoltre gli etnei andrebbero a +3, +4 e +5 rispettivamente da Casarano, Crotone e Cosenza, dirette inseguitrici che hanno perso punti importanti negli anticipi della 10a giornata del girone C di Serie C.

Il Casarano è stato sconfitto tra le mura amiche al cospetto del Foggia per 0-2 (satanelli corsari grazie alle reti siglate da Morelli e Sylla tra il 30′ e 59′), mentre il Crotone ha perso in casa 0-1 contro il Monopoli (decisivo il gol di Scipioni al 58′). Il Cosenza, invece, non è andato oltre il 2-2 fuori casa sul campo del Sorrento: vantaggio ospite di Ricciardi (14′), pari di Plescia (29′), calabresi di nuovo avanti con Cimino (75′) e ripresi pochi minuti più tardi da D’Ursi (79′). Per quanto concerne la medio-bassa classifica, infine, vittoria esterna del Giugliano a Latina per effetto del gol di Balde nei minuti iniziali.

SABATO 18 OTTOBRE

Casarano 0-2 Foggia

30′ Morelli, 59′ Sylla

Crotone 0-1 Monopoli

58′ Scipioni

Sorrento 2-2 Cosenza

14′ Riccardi (C), 29′ Plescia (S), 75′ Cimino (C), 79′ D’Ursi (S)

Latina 0-1 Giugliano

7′ Balde

DOMENICA 19 OTTOBRE

Casertana – Siracusa (12:30)

Atalanta U23 – Trapani (14:30)

Benevento – Potenza (14:30)

Catania – Salernitana (14:30)

Audace Cerignola – Cavese (17:30)

Team Altamura – AZ Picerno (20:30)

