SERIE C: i risultati del sabato calcistico “spingono” il Catania, doppia occasione da sfruttare

Doppia occasione per i rossazzurri, in vista di Catania-Salernitana. L’eventuale vittoria contro la formazione granata avvicinerebbe sensibilmente la squadra di Mimmo Toscano alla vetta, portandosi a -1. Inoltre gli etnei andrebbero a +3, +4 e +5 rispettivamente da Casarano, Crotone e Cosenza, dirette inseguitrici che hanno perso punti importanti negli anticipi della 10a giornata del girone C di Serie C.
Il Casarano è stato sconfitto tra le mura amiche al cospetto del Foggia per 0-2 (satanelli corsari grazie alle reti siglate da Morelli e Sylla tra il 30′ e 59′), mentre il Crotone ha perso in casa 0-1 contro il Monopoli (decisivo il gol di Scipioni al 58′). Il Cosenza, invece, non è andato oltre il 2-2 fuori casa sul campo del Sorrento: vantaggio ospite di Ricciardi (14′), pari di Plescia (29′), calabresi di nuovo avanti con Cimino (75′) e ripresi pochi minuti più tardi da D’Ursi (79′). Per quanto concerne la medio-bassa classifica, infine, vittoria esterna del Giugliano a Latina per effetto del gol di Balde nei minuti iniziali.
SABATO 18 OTTOBRE
Casarano 0-2 Foggia
30′ Morelli, 59′ Sylla
Crotone 0-1 Monopoli
58′ Scipioni
Sorrento 2-2 Cosenza
14′ Riccardi (C), 29′ Plescia (S), 75′ Cimino (C), 79′ D’Ursi (S)
Latina 0-1 Giugliano
7′ Balde
DOMENICA 19 OTTOBRE
Casertana – Siracusa (12:30)
Atalanta U23 – Trapani (14:30)
Benevento – Potenza (14:30)
Catania – Salernitana (14:30)
Audace Cerignola – Cavese (17:30)
Team Altamura – AZ Picerno (20:30)
***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***