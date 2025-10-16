giovedì, 16 Ottobre 2025
HomeCalciomercatoSERIE C: il Giugliano esonera Cudini, fatale la sconfitta col Catania
CalciomercatoLega Pro

SERIE C: il Giugliano esonera Cudini, fatale la sconfitta col Catania

Redazione
By Redazione
0
82

Salta la panchina del Giugliano, per la seconda volta in questa stagione dopo l’addio con Gianluca Colavitto risalente a circa un mese e mezzo fa. Era stato scelto Mirko Cudini per la sostituzione del tecnico, ma l’ex allenatore dell’Ascoli ha raccolto appena 5 punti in 7 partite, frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e 4 sconfitte con 6 reti all’attivo e 13 subite. Bottino ritenuto insufficiente dalla società gialloblu che, dopo il ko casalingo per 0-3 contro il Catania di settimana scorsa ha optato per l’esonero di Cudini. Secondo quanto informano i colleghi di TuttoC.com, dovrebbe arrivare al suo posto Eziolino Capuano, reduce dall’infelice esperienza sulla panchina del Trapani. In attesa di Capuano, per la prossima gara col Latina dovrebbe andare in panchina il preparatore atletico Luca Tulino.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
ACCADDE OGGI: 16 ottobre 1932, Catania forza 8 contro l’U.S. Peloro
Articolo successivo
CATANIA-SALERNITANA: ecco dove seguire la partita in tv e streaming
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency