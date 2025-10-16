SERIE C: il Giugliano esonera Cudini, fatale la sconfitta col Catania

Salta la panchina del Giugliano, per la seconda volta in questa stagione dopo l’addio con Gianluca Colavitto risalente a circa un mese e mezzo fa. Era stato scelto Mirko Cudini per la sostituzione del tecnico, ma l’ex allenatore dell’Ascoli ha raccolto appena 5 punti in 7 partite, frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e 4 sconfitte con 6 reti all’attivo e 13 subite. Bottino ritenuto insufficiente dalla società gialloblu che, dopo il ko casalingo per 0-3 contro il Catania di settimana scorsa ha optato per l’esonero di Cudini. Secondo quanto informano i colleghi di TuttoC.com, dovrebbe arrivare al suo posto Eziolino Capuano, reduce dall’infelice esperienza sulla panchina del Trapani. In attesa di Capuano, per la prossima gara col Latina dovrebbe andare in panchina il preparatore atletico Luca Tulino.

