SERIE C: la Salernitana risponde, il Catania torna a -4

Catania che, grazie al successo di Giugliano, ieri si era portato a -1 dalla vetta, in attesa che la Salernitana scendesse in campo. I granata però quest’oggi hanno ripristinato il distacco originario di +4 dalla squadra di mister Toscano difendendo il primo posto, a seguito della vittoria conseguita al cospetto del Monopoli. Successo esterno di misura per la formazione campana. A decidere l’incontro, valido per la 9/a giornata del girone C di Serie C, un gran gol messo a segno dal centrocampista Capomaggio al 15′, frutto di una grande azione personale dell’ex Cerignola che, saltati due avversari, ha indirizzato il pallone all’angolino. Nel finale di gara, miracolo di Donnarumma su Imputato e Monopoli vicinissimo al pari con Fall.

