SERIE C: minutaggio giovani, contributi dalla Lega Pro. Il Catania tra i club fermi a zero euro

La Lega Pro mette a disposizione della società di Serie C un contributo economico verso chi dimostra di assicurare investimenti sui giovani. Sulla base del minutaggio ‘under’, per quanto concerne il girone C, i dati che vanno dalla prima alla settima giornata di campionato evidenziano come i club più virtuosi in questo senso siano AZ Picerno e Benevento, beneficiando al momento di una cifra superiore agli 81mila euro. Terzo gradino del podio per la Cavese che sfiora quota 68mila. Il Siracusa si avvicina alle 60mila euro. Restano ferme a quota zero Casarano, Audace Cerignola, Catania, Casertana, Salernitana e Trapani che, fino a questo momento, non hanno accumulato minuti validi ai fini del calcolo del contributo. Di seguito la classifica del minutaggio:
1.AZPicerno – €81.677,74
2.Benevento – €81.590,58
3.Cavese – €67.862,22
4.Team Altamura – €59.979,14
5.Siracusa – €56.676,49
6.Giugliano – €53.389,17
7.Sorrento – €53.170,58
8.Cosenza – €50.284,19
9.Latina – €43.660,75
10.Foggia – €42.228,89
11.Monopoli – €40.002,48
12.Potenza – €13.863,28
13.Crotone – €658,93
14.Audace Cerignola – €0
15.Casarano – €0
16.Casertana – €0
17.Catania – €0
18.Salernitana – €0
19.Trapani – €0
*Atalanta U23, dati non disponibili
***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***