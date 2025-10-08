SERIE C: minutaggio giovani, contributi dalla Lega Pro. Il Catania tra i club fermi a zero euro

La Lega Pro mette a disposizione della società di Serie C un contributo economico verso chi dimostra di assicurare investimenti sui giovani. Sulla base del minutaggio ‘under’, per quanto concerne il girone C, i dati che vanno dalla prima alla settima giornata di campionato evidenziano come i club più virtuosi in questo senso siano AZ Picerno e Benevento, beneficiando al momento di una cifra superiore agli 81mila euro. Terzo gradino del podio per la Cavese che sfiora quota 68mila. Il Siracusa si avvicina alle 60mila euro. Restano ferme a quota zero Casarano, Audace Cerignola, Catania, Casertana, Salernitana e Trapani che, fino a questo momento, non hanno accumulato minuti validi ai fini del calcolo del contributo. Di seguito la classifica del minutaggio:

1.AZPicerno – €81.677,74

2.Benevento – €81.590,58

3.Cavese – €67.862,22

4.Team Altamura – €59.979,14

5.Siracusa – €56.676,49

6.Giugliano – €53.389,17

7.Sorrento – €53.170,58

8.Cosenza – €50.284,19

9.Latina – €43.660,75

10.Foggia – €42.228,89

11.Monopoli – €40.002,48

12.Potenza – €13.863,28

13.Crotone – €658,93

14.Audace Cerignola – €0

15.Casarano – €0

16.Casertana – €0

17.Catania – €0

18.Salernitana – €0

19.Trapani – €0

*Atalanta U23, dati non disponibili

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***