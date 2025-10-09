SERIE C: nona giornata, le partite in programma. Squadre in campo sabato e domenica

Sabato 11 e domenica 12 ottobre, squadre del girone C di Serie C in campo per la nona giornata. Tre partite in programma sabato. Sfida tra Picerno e Casertana, entrambe in cerca di riscatto, mentre il Crotone è a caccia di conferme sul campo del Foggia. Catania che vuole dare continuità al ritrovato successo casalingo di domenica scorsa facendo risultato a Giugliano. Domenica, invece, esame Monopoli per la Salernitana di scena in trasferta alle 12:30. Confronto interessante a Casarano, dove i padroni di casa vogliono continuare a stupire e se la vedranno con l’Audace Cerignola.

Il Trapani insegue un successo che manca da circa un mese, proverà ad ottenerlo a Cava de’ Tirreni. Un Cosenza che attraversa un buonissimo momento di forma accoglie in Calabria l’Atalanta U23. Il Potenza dopo un pò di alti e bassi mira alla vittoria contro il Latina, a sua volta reduce dalla sorprendente affermazione con il Benevento. Siracusa-Sorrento è scontro diretto in chiave salvezza, mentre il Benevento vuole risollevarsi davanti al proprio pubblico con l’Altamura.

SABATO 11 OTTOBRE

AZ Picerno – Casertana (14:30)

Foggia – Crotone (14:30)

Giugliano – Catania (14:30)

DOMENICA 12 OTTOBRE

Monopoli – Salernitana (12:30)

Casarano – Audace Cerignola (14:30)

Cavese – Trapani (14:30)

Cosenza – Atalanta U23 (14:30)

Potenza – Latina (14:30)

Siracusa – Sorrento (14:30)

Benevento – Team Altamura (17:30)

CLASSIFICA

1.Salernitana 19 punti : gol fatti 15, gol subiti 10, diff. reti +5, gare giocate 8

2.Benevento 16 punti : gol fatti 13, gol subiti 6, diff. reti +7, gare giocate 8

3.Cosenza 15 punti : gol fatti 15, gol subiti 8, diff. reti +7, gare giocate 8

4.Catania 15 punti : gol fatti 15, gol subiti 5, diff. reti +10, gare giocate 8

5.Casarano 15 punti : gol fatti 16, gol subiti 12, diff. reti +4, gare giocate 8

6.Crotone 14 punti : gol fatti 15, gol subiti 7, diff. reti +8, gare giocate 8

7.Potenza 12 punti : gol fatti 14, gol subiti 12, diff. reti +2, gare giocate 8

8.Monopoli 12 punti : gol fatti 8, gol subiti 10, diff. reti -2, gare giocate 8

9.Casertana 11 punti : gol fatti 10, gol subiti 12, diff. reti -2, gare giocate 8

10.Latina 11 punti : gol fatti 6, gol subiti 10, diff. reti -4, gare giocate 8

11.Audace Cerignola 10 punti : gol fatti 9, gol subiti 9, diff. reti =, gare giocate 8

12.AZ Picerno 9 punti : gol fatti 11, gol subiti 15, diff. reti -4, gare giocate 8

13.Team Altamura 8 punti : gol fatti 7, gol subiti 12, diff. reti -5, gare giocate 8

14.Foggia 7 punti : gol fatti 5, gol subiti 12, diff. reti -7, gare giocate 8

15.Sorrento 7 punti : gol fatti 6, gol subiti 8, diff. reti -2, gare giocate 8

16.Giugliano 6 punti : gol fatti 10, gol subiti 15, diff. reti -5, gare giocate 8

17.*Trapani 5 punti : gol fatti 13, gol subiti 6, diff. reti +7, gare giocate 8

18.Atalanta U23 5 punti : gol fatti 8, gol subiti 10, diff. reti -2, gare giocate 8

19.Cavese 5 punti : gol fatti 7, gol subiti 13, diff. reti -6, gare giocate 8

20.Siracusa 3 punti : gol fatti 4, gol subiti 15, diff. reti -11, gare giocate 8

* 8 punti di penalizzazione per inadempienze amministrative

