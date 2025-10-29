mercoledì, 29 Ottobre 2025
HomeIntervisteSERIE C - Pagliari: "Catania, Salernitana e Benevento? Unione d'intenti tra società...
IntervisteLega ProPrimo Piano

SERIE C – Pagliari: “Catania, Salernitana e Benevento? Unione d’intenti tra società e ambiente farà la differenza”

Redazione
By Redazione
0
152
foto Quotidiano Sportivo

Giovanni Pagliari, allenatore esperto che ha guidato in passato formazioni come Trapani, Perugia, Monza e Ancona, ai microfoni di TMW Radio si sofferma brevemente sul trio di testa nel girone C di Serie C: “Parliamo di tre grandi squadre, con piazze calde e tifoserie appassionate. Sarà un duello molto combattuto. A gennaio qualche ritocco potrà fare la differenza, ma credo che l’impronta sia stata data. Sicuramente Toscano, che stimo molto, è un allenatore abituato a vincere e questo conta, ma anche Auteri e Raffaele sono tecnici preparati. E’ anche fondamentale l’apporto della società e dell’ambiente, che sappia reggere anche i passi falsi. L’unione d’intenti farà la differenza. Sarà una lotta bellissima”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
ACCADDE OGGI: 29 ottobre 2011, al Napoli non basta Cavani. Il Catania ribalta con Marchese e Bergessio
Articolo successivo
ESCLUSIVA – Di Julio: “Il Catania ha un gruppo granitico. C’è simbiosi tra società, squadra e allenatore. Lo stadio pieno mi invoglia a rimettere la maglia rossazzurra”
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency