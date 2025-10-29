SERIE C – Pagliari: “Catania, Salernitana e Benevento? Unione d’intenti tra società e ambiente farà la differenza”

Giovanni Pagliari, allenatore esperto che ha guidato in passato formazioni come Trapani, Perugia, Monza e Ancona, ai microfoni di TMW Radio si sofferma brevemente sul trio di testa nel girone C di Serie C: “Parliamo di tre grandi squadre, con piazze calde e tifoserie appassionate. Sarà un duello molto combattuto. A gennaio qualche ritocco potrà fare la differenza, ma credo che l’impronta sia stata data. Sicuramente Toscano, che stimo molto, è un allenatore abituato a vincere e questo conta, ma anche Auteri e Raffaele sono tecnici preparati. E’ anche fondamentale l’apporto della società e dell’ambiente, che sappia reggere anche i passi falsi. L’unione d’intenti farà la differenza. Sarà una lotta bellissima”.

