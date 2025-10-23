giovedì, 23 Ottobre 2025
SERIE C – Petrone: “Il Catania sta facendo benissimo. Con quello stadio che ti trascina gioca in 12”

Mario Petrone

Mario Petrone, che fu allenatore del Catania per un brevissimo periodo nella stagione 2016/17, ai microfoni di TuttoC.com si sofferma sul Catania e la competizione che riguarda le posizioni di vertice del girone C di Serie C:

“Ovviamente come si è sempre detto questo è un girone difficile, dove ci sono quelle 4-5 realtà da categoria superiore e lo stanno dimostrando. Dietro alle prime tre mancano solo Crotone e Cosenza per quelle che sono le potenzialità delle piazze e degli organici stessi. Ci può stare di perdere a Catania, la vittoria è stata meritata. Per la Salernitana è stata una battuta d’arresto in uno scontro diretto fuori casa. Ci sta di più perdere una partita così che in casa col Cerignola. La vittoria del campionato deve passare anche attraverso queste sconfitte. Il Benevento si sta consacrando come le altre, è una delle favorite in un girone molto difficile. Il Catania sta facendo benissimo, la squadra c’è e vedere uno stadio pieno che ti trascina è come giocare in 12. I cinque cambi ti aiutano ma giocare davanti a 20mila persone è tanta roba, è difficile che chi entra dalla panchina possa fare male in una piazza del genere“.

“In questo girone dire oggi chi è la favorita è complicato, ci sono due squadre retrocesse dalla B che stanno facendo un campionato di vertice, il Crotone che è una squadra stata in Serie A e B, il Catania non si discute e il Benevento sta dando continuità a quanto fatto da 15 anni a questa parte. Le sorprese Casarano e Casertana sono partite bene, sono un po’ le novità di questo girone, ma alla fine il campionato lo porterà a casa una di queste piazze importanti: Benevento, Salernitana, Catania e ci aggiungerei Crotone e Cosenza se riescono a dare continuità alle loro vittorie“.

