SERIE C: risultati e classifica. Il Cosenza con la coppia rossazzurra Catania-Casarano a quota 15 punti

Va in archivio l’ottava giornata del girone C di Serie C con la sfida di Cerignola tra la formazione locale ed il Cosenza che ha visto imporsi in rimonta i Lupi della Sila, i quali condividono quota 15 punti con la coppia rossazzurra Catania-Casarano, entrambe vittoriose rispettivamente contro Siracusa e Casertana. Trapani fermato sul pari dal Giugliano, prossimo avversario del Catania. Successo sofferto per la Salernitana che, sotto di un gol, la ribalta, poi subisce il 2-2 e trova la rete della vittoria con Inglese, autore di una doppietta. Reti bianche nel confronto Sorrento-Monopoli, mentre il Potenza non riesce a gestire il doppio vantaggio subendo il pari ad Altamura. Ecco di seguito riportati nel dettaglio i risultati maturati sui campi con i marcatori dei rispettivi incontri e la classifica aggiornata:

RISULTATI 8/a GIORNATA

Latina 1-0 Benevento

64′ Ekuban

Atalanta U23 1-1 Foggia

40′ Cortinovis rig. (A), 56′ Ilicic rig. (F)

Crotone 3-0 AZ Picerno

30′ Zunno, 43′ Gomez, 79′ Murano rig.

Casertana 0-3 Casarano

61′ Cajazzo, 73′ Gyamfi, 82′ Malcore

Catania 2-0 Siracusa

5′ Lunetta, 64′ Ierardi

Salernitana 3-2 Cavese

46′ Sorrentino (C), 55′ Inglese (S), 58′ Ferrari (S), 64′ Macchi (C), 70′ Inglese (S)

Trapani 1-1 Giugliano

1′ Ciuferri (T), 2′ Nepi (G)

Sorrento 0-0 Monopoli

Team Altamura 2-2 Potenza

10′ Petrungaro (P), 34′ Felippe (P), 78′ Grande (T), 90’+2 Simone (T)

Audace Cerignola 1-2 Cosenza

35′ Emmausso (A), 45’+5 Kouan (C), 64′ Florenzi (C)

CLASSIFICA

1.Salernitana 19 punti : gol fatti 15, gol subiti 10, diff. reti +5, gare giocate 8

2.Benevento 16 punti : gol fatti 13, gol subiti 6, diff. reti +7, gare giocate 8

3.Cosenza 15 punti : gol fatti 15, gol subiti 8, diff. reti +7, gare giocate 8

4.Catania 15 punti : gol fatti 15, gol subiti 5, diff. reti +10, gare giocate 8

5.Casarano 15 punti : gol fatti 16, gol subiti 12, diff. reti +4, gare giocate 8

6.Crotone 14 punti : gol fatti 15, gol subiti 7, diff. reti +8, gare giocate 8

7.Potenza 12 punti : gol fatti 14, gol subiti 12, diff. reti +2, gare giocate 8

8.Monopoli 12 punti : gol fatti 8, gol subiti 10, diff. reti -2, gare giocate 8

9.Casertana 11 punti : gol fatti 10, gol subiti 12, diff. reti -2, gare giocate 8

10.Latina 11 punti : gol fatti 6, gol subiti 10, diff. reti -4, gare giocate 8

11.Audace Cerignola 10 punti : gol fatti 9, gol subiti 9, diff. reti =, gare giocate 8

12.AZ Picerno 9 punti : gol fatti 11, gol subiti 15, diff. reti -4, gare giocate 8

13.Team Altamura 8 punti : gol fatti 7, gol subiti 12, diff. reti -5, gare giocate 8

14.Foggia 7 punti : gol fatti 5, gol subiti 12, diff. reti -7, gare giocate 8

15.Sorrento 7 punti : gol fatti 6, gol subiti 8, diff. reti -2, gare giocate 8

16.Giugliano 6 punti : gol fatti 10, gol subiti 15, diff. reti -5, gare giocate 8

17.*Trapani 5 punti : gol fatti 13, gol subiti 6, diff. reti +7, gare giocate 8

18.Atalanta U23 5 punti : gol fatti 8, gol subiti 10, diff. reti -2, gare giocate 8

19.Cavese 5 punti : gol fatti 7, gol subiti 13, diff. reti -6, gare giocate 8

20.Siracusa 3 punti : gol fatti 4, gol subiti 15, diff. reti -11, gare giocate 8

* 8 punti di penalizzazione per inadempienze amministrative

