SERIE C: risultati e classifica in attesa delle gare domenicali. Cade il Crotone, crollano Casarano e Picerno

Venerdì e sabato, prime sfide valevoli per l’11/a giornata del girone C di Serie C. Dopo il successo esterno del Team Altamura contro il Foggia per effetto del calcio di rigore trasformato dall’ex Curcio al 58′, la Cavese ha piegato di misura la resistenza del Crotone avendo sbloccato subito il match con Munari. L’Atalanta U23, invece, conferma di attraversare un eccellente momento travolgendo il malcapitato AZ Picerno di mister Bertotto: primo tempo in equilibrio (2-2) con gli ospiti che hanno risposto al doppio vantaggio nerazzurro di Misitano e Manzoni con Santaniello e Veltri; nella ripresa si scatena la formazione di casa con altre 4 reti firmate da Vavassori (doppietta), ancora Misitano e Riccio.

Infine, rotondo successo in rimonta per il Siracusa contro il Casarano al “De Simone”: Molina risponde a Chiricò nel primo tempo, dopo l’intervallo pugliesi in dieci per l’espulsione di Celiento, sorpasso e poker aretuseo con Di Paolo, Frisenna e Guadagni. Domenica le altre gare in programma. Riepiloghiamo di seguito risultati e marcatori degli incontri disputati con la classifica aggiornata:

VENERDI’ 24 OTTOBRE

Foggia 0-1 Team Altamura

58′ Curcio (rig.)

SABATO 25 OTTOBRE

Atalanta U23 6-2 AZ Picerno

11′ Misitano (A), 18′ Manzoni (A), 19′ Santaniello (P), 27′ Veltri (P), 54′ Vavassori (A), 62′ Vavassori (A), 77′ Misitano (A), 90’+1 Riccio (A)

Cavese 1-0 Crotone

3′ Munari

Siracusa 4-1 Casarano

20′ Chiricò (C), 45’+2 Molina (S), 60′ Di Paolo (S), 66′ Frisenna (S), 86′ Guadagni (S)

DOMENICA 26 OTTOBRE

Trapani – Audace Cerignola (12:30)

Catania – Benevento (14:30)

Cosenza – Potenza (14:30)

Monopoli – Giugliano (17:30)

Sorrento – Latina (17:30)

Salernitana – Casertana (20:30)

CLASSIFICA

1.Benevento 22 punti : gol fatti 19, gol subiti 6, diff. reti +13, gare giocate 10

2.Salernitana 22 punti : gol fatti 16, gol subiti 12, diff. reti +4, gare giocate 10

3.Catania 21 punti : gol fatti 20, gol subiti 5, diff. reti +15, gare giocate 10

4.Casarano 18 punti : gol fatti 20, gol subiti 18, diff. reti +2, gare giocate 11

5.Casertana 17 punti : gol fatti 13, gol subiti 12, diff. reti +1, gare giocate 10

6.Crotone 17 punti : gol fatti 18, gol subiti 9, diff. reti +9, gare giocate 11

7.Cosenza 16 punti : gol fatti 18, gol subiti 12, diff. reti +6, gare giocate 10

8.Monopoli 15 punti : gol fatti 9, gol subiti 11, diff. reti -2, gare giocate 10

9.Atalanta U23 14 punti : gol fatti 18, gol subiti 13, diff. reti +5, gare giocate 11

10.Team Altamura 14 punti : gol fatti 11, gol subiti 17, diff. reti -6, gare giocate 11

11.Potenza 13 punti : gol fatti 14, gol subiti 14, diff. reti =, gare giocate 10

12.Latina 12 punti : gol fatti 6, gol subiti 11, diff. reti -5, gare giocate 10

13.Sorrento 11 punti : gol fatti 9, gol subiti 10, diff. reti -1, gare giocate 10

14.Cavese 11 punti : gol fatti 11, gol subiti 15, diff. reti -4, gare giocate 11

15.Audace Cerignola 10 punti : gol fatti 10, gol subiti 15, diff. reti -5, gare giocate 10

16.Foggia 10 punti : gol fatti 7, gol subiti 16, diff. reti -9, gare giocate 11

17.Giugliano 9 punti : gol fatti 11, gol subiti 18, diff. reti -7, gare giocate 10

18.AZ Picerno 9 punti : gol fatti 14, gol subiti 26, diff. reti -12, gare giocate 11

19.*Trapani 8 punti : gol fatti 14, gol subiti 8, diff. reti +6, gare giocate 10

20.Siracusa 6 punti : gol fatti 8, gol subiti 18, diff. reti -10, gare giocate 11

* 8 punti di penalizzazione per inadempienze amministrative

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***