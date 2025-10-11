SERIE C: risultati in attesa delle gare domenicali. Sorridono Crotone, Catania e Casertana

In attesa delle gare domenicali, sono scese in campo sei formazioni per la disputa degli anticipi validi per la nona giornata del campionato di Serie C, girone C. Tris di vittorie esterne. Oltre al rotondo successo del Catania sul campo del Giugliano si registrano gli acuti di Casertana e Crotone, rispettivamente a Picerno e Foggia. Nel primo caso una doppietta di Bentivegna stende i lucani; nel secondo Zunno, Berra e Murano infilzano la difesa rossonera. Riportiamo di seguito risultati e marcatori dei rispettivi incontri, con il riepilogo delle prossime partite in programma e la classifica aggiornata:

RISULTATI

AZ Picerno 0-2 Casertana

1′ Bentivegna, 28′ Bentivegna

Foggia 0-3 Crotone

22′ Zunno, 36′ Berra, 52′ Murano

Giugliano 0-3 Catania

5′ Lunetta, 37′ Forte, 87′ Jimenez

DOMENICA 12 OTTOBRE

Monopoli – Salernitana (12:30)

Casarano – Audace Cerignola (14:30)

Cavese – Trapani (14:30)

Cosenza – Atalanta U23 (14:30)

Potenza – Latina (14:30)

Siracusa – Sorrento (14:30)

Benevento – Team Altamura (17:30)

CLASSIFICA

1.Salernitana 19 punti : gol fatti 15, gol subiti 10, diff. reti +5, gare giocate 8

2.Catania 18 punti : gol fatti 18, gol subiti 5, diff. reti +13, gare giocate 9

3.Crotone 17 punti : gol fatti 18, gol subiti 7, diff. reti +11, gare giocate 9

4.Benevento 16 punti : gol fatti 13, gol subiti 6, diff. reti +7, gare giocate 8

5.Cosenza 15 punti : gol fatti 15, gol subiti 8, diff. reti +7, gare giocate 8

6.Casarano 15 punti : gol fatti 16, gol subiti 12, diff. reti +4, gare giocate 8

7.Casertana 14 punti : gol fatti 12, gol subiti 12, diff. reti =, gare giocate 9

8.Potenza 12 punti : gol fatti 14, gol subiti 12, diff. reti +2, gare giocate 8

9.Monopoli 12 punti : gol fatti 8, gol subiti 10, diff. reti -2, gare giocate 8

10.Latina 11 punti : gol fatti 6, gol subiti 10, diff. reti -4, gare giocate 8

11.Audace Cerignola 10 punti : gol fatti 9, gol subiti 9, diff. reti =, gare giocate 8

12.AZ Picerno 9 punti : gol fatti 11, gol subiti 17, diff. reti -6, gare giocate 9

13.Team Altamura 8 punti : gol fatti 7, gol subiti 12, diff. reti -5, gare giocate 8

14.Foggia 7 punti : gol fatti 5, gol subiti 15, diff. reti -10, gare giocate 9

15.Sorrento 7 punti : gol fatti 6, gol subiti 8, diff. reti -2, gare giocate 8

16.Giugliano 6 punti : gol fatti 10, gol subiti 18, diff. reti -8, gare giocate 9

17.*Trapani 5 punti : gol fatti 13, gol subiti 6, diff. reti +7, gare giocate 8

18.Atalanta U23 5 punti : gol fatti 8, gol subiti 10, diff. reti -2, gare giocate 8

19.Cavese 5 punti : gol fatti 7, gol subiti 13, diff. reti -6, gare giocate 8

20.Siracusa 3 punti : gol fatti 4, gol subiti 15, diff. reti -11, gare giocate 8

* 8 punti di penalizzazione per inadempienze amministrative

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***