SERIE C: salta la seconda panchina nel girone C, il Picerno punta su Bertotto per il rilancio

Il mese scorso Gianluca Colavitto ha risolto consensualmente il contratto che lo legava al Giugliano, mettendo i tigrotti sotto contratto Mirko Cudini. Nelle ultime ore, per quanto concerne il girone C di Serie C, salta una nuova panchina. Quella dell’AZ Picerno: esonerato Claudio De Luca, che fin qui ha raccolto 9 punti su 9 in campionato, frutto di 2 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte. Bottino ritenuto insufficiente dalla società lucana che ha deciso di ripartire affidando il timone della squadra a Valerio Bertotto, allenatore che nelle ultime stagioni ha svolto un buon lavoro a Giugliano.

