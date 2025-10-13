lunedì, 13 Ottobre 2025
HomeCalciomercatoSERIE C: salta la seconda panchina nel girone C, il Picerno punta...
CalciomercatoLega Pro

SERIE C: salta la seconda panchina nel girone C, il Picerno punta su Bertotto per il rilancio

Redazione
By Redazione
0
69

Il mese scorso Gianluca Colavitto ha risolto consensualmente il contratto che lo legava al Giugliano, mettendo i tigrotti sotto contratto Mirko Cudini. Nelle ultime ore, per quanto concerne il girone C di Serie C, salta una nuova panchina. Quella dell’AZ Picerno: esonerato Claudio De Luca, che fin qui ha raccolto 9 punti su 9 in campionato, frutto di 2 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte. Bottino ritenuto insufficiente dalla società lucana che ha deciso di ripartire affidando il timone della squadra a Valerio Bertotto, allenatore che nelle ultime stagioni ha svolto un buon lavoro a Giugliano.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Domenica spazio a D’Ausilio se Cicerelli out? Idea Aloi in campo dall’inizio”
Articolo successivo
ACCADDE OGGI: 13 ottobre 1999, scoppiettante pari nel derby di Coppa Italia Palermo-Catania
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency