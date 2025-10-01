SERIE C – Scotto (vice all. Audace Cerignola): “Sono sicuro che il Catania farà un campionato molto importante”

Felice Scotto, vice allenatore dell’Audace Cerignola che domenica ha diretto dalla panchina le operazioni al posto dello squalificato mister Vincenzo Maiuri, è tornato sul pareggio riportato contro il Catania. Queste le sue parole ai microfoni di Globus Television:

“C’era un trittico di partite in pochi giorni da affrontare, siamo riusciti a dare continuità ai risultati e alle prestazioni. Contro il Catania abbiamo avuto delle ottime occasioni per poter andare in vantaggio, ma purtroppo è girata un pò così. Comunque siamo contenti della crescita di questo gruppo che si conferma di valore e molto unito. L’atteggiamento del Catania? Loro sono partiti con i doppi trequartisti dietro un’unica punta, che sono un pò il fiore all’occhiello di questo sistema di gioco, molto bravi noi nel venirli a prendere, nelle scalate su di loro, in qualche raddoppio. Poi con il cambio di Forte ho avuto l’impressione che l’atteggiamento tattico del Catania sia un pò cambiato. Analizzando la partita magari ci fa piacere che loro forse abbiano avuto un pò più di riguardo nei nostri confronti, però il Catania è una squadra importantissima e ben allenata, alla lunga i valori verranno fuori e sono sicuro che faranno un campionato molto importante”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***