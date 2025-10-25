SERIE C: spettatori, 50% in più rispetto a tre anni fa e +10% sullo scorso anno. Catania, record di presenze in una singola gara

“È in continuo crescendo il numero degli spettatori negli stadi della Serie C Sky wifi. Dopo le prime dieci giornate del campionato di Serie C 2025-26, il totale dei tre gironi ha registrato 842.241 spettatori a fronte dei 778.697 della scorsa stagione, con un aumento di circa il 10%. Guardando al passato, sempre nel paragone con le prime dieci gare, rispetto al campionato 2022-23, il numero di presenze allo stadio è aumentato del 50%, allora erano infatti 575.446. Aumento, di circa il 5%, anche rispetto a due stagioni fa quando, sempre alla decima di campionato, gli spettatori furono 804.001″, si legge in una nota diffusa dalla Lega Pro.

“Nelle prime dieci giornate della stagione 2025-26 il record di presenze sugli spalti si è registrato alla terza con 113.759 spettatori. Il maggior numero di presenze in una singola gara, è stato, quello del “Massimino” per Catania-Salernitana con 18.777 presenze”, riporta il comunicato. Domenica pomeriggio, in occasione del confronto con il Benevento, questo numero si alzerà ancora visto che alle pendici dell’Etna è previsto un nuovo record stagionale di spettatori.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***