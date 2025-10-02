SERIE C: squadre in campo venerdì, sabato e domenica per ottava giornata. Le gare in programma

Partite valevoli per l’ottava giornata del girone C di Serie C distribuite in tre giorni. Venerdì si riparte con l’esame Latina per il Benevento capolista. Sabato Atalanta U23 che proverà ad interrompere la serie molto negativa di risultati, ospitando un Foggia reduce dalla sconfitta di Picerno. Cerca riscatto anche il Crotone, proprio al cospetto del Picerno, dopo l’inattesa battuta d’arresto casalinga contro la Casertana. Domenica spazio agli altri incontri in programma.

Catania e Siracusa cercano punti importanti nel derby siciliano per i rispettivi obiettivi. Altro derby, quello campano tra Salernitana e Cavese, particolarmente sentito a Cava de’ Tirreni. Il Trapani proverà a rialzare la testa col Giugliano, dimenticando il ko di Benevento. Il Casarano, che gode di ottima salute, impegnato sul non facile campo di Caserta. Sorrento a caccia di continuità contro il Monopoli, che a sua volta vuole riscattarsi dopo il clamoroso tonfo interno con la Cavese. Audace Cerignola-Cosenza è sfida tra due delle compagini più in forma e attrezzate del raggruppamento, mentre il Potenza dopo un pò di alti e bassi mira a raggiungere una costanza di rendimento rendendo visita al Team Altamura, avversario che ha inanellato quattro pareggi di fila. Riepiloghiamo di seguito le prossime partite da giocare e la classifica aggiornata:

VENERDI’ 3 OTTOBRE

Latina – Benevento (20:30)

SABATO 4 OTTOBRE

Atalanta U23 – Foggia (14:30)

Crotone – AZ Picerno (17:30)

DOMENICA 5 OTTOBRE

Casertana – Casarano (14:30)

Catania – Siracusa (14:30)

Salernitana – Cavese (14:30)

Trapani – Giugliano (14:30)

Sorrento – Monopoli (17:30)

Team Altamura – Potenza (17:30)

Audace Cerignola – Cosenza (20:30)

CLASSIFICA

1.Benevento 16 punti : gol fatti 13, gol subiti 5, diff. reti +8, gare giocate 7

2.Salernitana 16 punti : gol fatti 12, gol subiti 8, diff. reti +4, gare giocate 7

3.Cosenza 12 punti : gol fatti 13, gol subiti 7, diff. reti +6, gare giocate 7

4.Casarano 12 punti : gol fatti 13, gol subiti 12, diff. reti +1, gare giocate 7

5.Catania 12 punti : gol fatti 13, gol subiti 5, diff. reti +8, gare giocate 7

6.Casertana 11 punti : gol fatti 10, gol subiti 9, diff. reti +1, gare giocate 7

7.Crotone 11 punti : gol fatti 12, gol subiti 7, diff. reti +5, gare giocate 7

8.Potenza 11 punti : gol fatti 12, gol subiti 10, diff. reti +2, gare giocate 7

9.Monopoli 11 punti : gol fatti 8, gol subiti 10, diff. reti -2, gare giocate 7

10.Audace Cerignola 10 punti : gol fatti 8, gol subiti 7, diff. reti +1, gare giocate 7

11.AZ Picerno 9 punti : gol fatti 11, gol subiti 12, diff. reti -1, gare giocate 7

12.Latina 8 punti : gol fatti 5, gol subiti 10, diff. reti -5, gare giocate 7

13.Team Altamura 7 punti : gol fatti 5, gol subiti 10, diff. reti -5, gare giocate 7

14.Foggia 6 punti : gol fatti 4, gol subiti 11, diff. reti -7, gare giocate 7

15.Sorrento 6 punti : gol fatti 6, gol subiti 8, diff. reti -2, gare giocate 7

16.Giugliano 5 punti : gol fatti 9, gol subiti 14, diff. reti -5, gare giocate 7

17.Cavese 5 punti : gol fatti 5, gol subiti 10, diff. reti -5, gare giocate 7

18.*Trapani 4 punti : gol fatti 12, gol subiti 5, diff. reti +7, gare giocate 7

19.Atalanta U23 4 punti : gol fatti 7, gol subiti 9, diff. reti -2, gare giocate 7

20.Siracusa 3 punti : gol fatti 4, gol subiti 13, diff. reti -9, gare giocate 7

* 8 punti di penalizzazione per inadempienze amministrative

