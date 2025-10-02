giovedì, 2 Ottobre 2025
SERIE C – Tesser: “Dal Catania al Benevento, sarà dura per tutti”

Attualmente in attesa di chiamate da club importanti per tornare in pista, l’allenatore Attilio Tesser evidenzia come il girone C di Serie C si stia rivelando ancora più impegnativo con il passare delle settimane. Ai microfoni di TMW Radio, questo il pensiero di Tesser sulle squadre di vertice del raggruppamento:

“La C è campionato impegnativo. Servono squadra, giovani motivati e consapevolezza di cosa si va a giocare. Le strutture danno un aiuto, trasmettono mentalità e mostrano che si vogliono fare le cose bene. Nel girone C Benevento, Salernitana e Catania sono lì davanti, compagini consolidate ma che sanno quanto sia particolarmente difficile per tutti. La Salernitana ha fatto una buona partita a Casarano ma è stata dura. Il valore del campionato è elevato, fare punti non è semplice per nessuno. Questo girone nel complesso esprime più qualità rispetto agli altri due, c’è da combattere con tutti. Ho visto giocare Casarano, Sorrento, Cerignola e devo dire che è nutrita anche la rosa degli outsider. Il Cerignola si sta confermando bene, cito anche il Crotone, il Trapani sta risalendo in chiave playoff. Penso che Catania, Benevento e Salernitana insieme a Crotone e Cosenza – che ha un gruppo importante che ha fatto la Serie B per anni, con valori tecnici elevati, deve lasciarsi alle spalle il passato – si contenderanno il primo posto. La continuità di rendimento sarà decisiva per la promozione diretta. Nei playoff, il logorio psicologico può pesare ma l’equilibrio e la qualità delle rose faranno la differenza”.

