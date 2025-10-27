SERIE C – Tiribocchi: “Catania e Benevento, progetti arrivati a maturazione”

Ex attaccante che vanta un’esperienza di rilievo in tutte le categorie professionistiche, Simone Tiribocchi parla della lotta ai piani alti della classifica nel girone C di terza serie, ai microfoni di TuttoC.com: “Progetto Benevento arrivato a maturazione? Sì, però devo dire come quello del Catania. Anche Catania ha avuto delle difficoltà negli anni, soprattutto lo scorso anno però sta crescendo, è una società forte e un ambiente che secondo me incide come quello del Benevento, soprattutto quando vai a giocare da loro è normale che possa incidere. Sicuramente questo è il girone di Serie C più bello, difficile e da seguire. Secondo me fino all’ultima giornata sarà una lotta a tre con la Salernitana e non dimenticherei qualche altra piazza come Cosenza che è lì, anche quello del Casarano è un progetto importante anche se magari i pugliesi non arriveranno in fondo”.

