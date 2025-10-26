SERIE C: tutti i risultati e la classifica. Il Catania sale al secondo posto, Benevento terzo

Dopo le gare disputate venerdì e sabato, il turno domenicale archivia l’11/a giornata del girone C di Serie C. Il Trapani rialza la testa, imponendosi tra le mura amiche contro un Audace Cerignola sempre più in crisi. Momento molto difficile anche per il Potenza, sconfitto nettamente a Cosenza. Esordio con sconfitta a Monopoli sulla panchina del Giugliano per Eziolino Capuano, mentre il Latina getta alle ortiche la vittoria non riuscendo a difendere il doppio vantaggio sul campo del Sorrento. Nei minuti finali fa bene il Sorrento a crederci, pareggiando i conti. Infine il derby Salernitana-Casertana se lo aggiudica la formazione di casa, ora solitaria in vetta con il Catania secondo ed il Benevento terzo. Riportiamo di seguito tutti i risultati maturati, con i marcatori dei rispettivi incontri, e la classifica aggiornata:
RISULTATI
Foggia 0-1 Team Altamura
58′ Curcio (rig.)
Atalanta U23 6-2 AZ Picerno
11′ Misitano (A), 18′ Manzoni (A), 19′ Santaniello (P), 27′ Veltri (P), 54′ Vavassori (A), 62′ Vavassori (A), 77′ Misitano (A), 90’+1 Riccio (A)
Cavese 1-0 Crotone
3′ Munari
Siracusa 4-1 Casarano
20′ Chiricò (C), 45’+2 Molina (S), 60′ Di Paolo (S), 66′ Frisenna (S), 86′ Guadagni (S)
Trapani 2-1 Audace Cerignola
8′ Celeghin (T), 23′ Fischnaller (T), 32′ Vitale (C)
Catania 1-0 Benevento
43′ Cicerelli rig.
Cosenza 3-0 Potenza
36′ Ricciardi, 61′ Ricciardi, 69′ Mazzocchi
Monopoli 3-1 Giugliano
29′ Imputato (M), 45’+2 Miceli (M), 55′ Valenti (M), 90’+5 D’Agostino (G)
Sorrento 2-2 Latina
60′ Marenco (L), 69′ Ciko (L), 81′ Plescia (S), 87′ Crecco (S)
Salernitana 2-1 Casertana
60′ Liguori (S), 75′ Golemic (S), 81′ Bacchetti (C)
CLASSIFICA
1.Salernitana 25 punti : gol fatti 18, gol subiti 13, diff. reti +5, gare giocate 11
2.Catania 24 punti : gol fatti 21, gol subiti 5, diff. reti +16, gare giocate 11
3.Benevento 22 punti : gol fatti 19, gol subiti 7, diff. reti +12, gare giocate 11
4.Cosenza 19 punti : gol fatti 21, gol subiti 12, diff. reti +9, gare giocate 11
5.Casarano 18 punti : gol fatti 20, gol subiti 18, diff. reti +2, gare giocate 11
6.Monopoli 18 punti : gol fatti 12, gol subiti 12, diff. reti =, gare giocate 11
7.Casertana 17 punti : gol fatti 14, gol subiti 14, diff. reti =, gare giocate 11
8.Crotone 17 punti : gol fatti 18, gol subiti 9, diff. reti +9, gare giocate 11
9.Atalanta U23 14 punti : gol fatti 18, gol subiti 13, diff. reti +5, gare giocate 11
10.Team Altamura 14 punti : gol fatti 11, gol subiti 17, diff. reti -6, gare giocate 11
11.Potenza 13 punti : gol fatti 14, gol subiti 17, diff. reti -3, gare giocate 11
12.Latina 13 punti : gol fatti 8, gol subiti 13, diff. reti -5, gare giocate 11
13.Sorrento 12 punti : gol fatti 11, gol subiti 12, diff. reti -1, gare giocate 11
14.*Trapani 11 punti : gol fatti 16, gol subiti 9, diff. reti +7, gare giocate 11
15.Cavese 11 punti : gol fatti 11, gol subiti 15, diff. reti -4, gare giocate 11
16.Audace Cerignola 10 punti : gol fatti 11, gol subiti 17, diff. reti -6, gare giocate 11
17.Foggia 10 punti : gol fatti 7, gol subiti 16, diff. reti -9, gare giocate 11
18.Giugliano 9 punti : gol fatti 12, gol subiti 21, diff. reti -9, gare giocate 11
19.AZ Picerno 9 punti : gol fatti 14, gol subiti 26, diff. reti -12, gare giocate 11
20.Siracusa 6 punti : gol fatti 8, gol subiti 18, diff. reti -10, gare giocate 11
* 8 punti di penalizzazione per inadempienze amministrative
***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***