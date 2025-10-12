SERIE C: tutti i risultati e la classifica. Salernitana, Benevento e Catania sul podio. Chiricò trascina il Casarano

Va in archivio la 9/a giornata del girone C di Serie C. Dopo gli incontri giocati sabato, spazio alle gare domenicali. Salernitana e Benevento rispondono piegando rispettivamente la resistenza di Monopoli e Team Altamura. Segue al terzo posto il Catania, che condivide quota 18 punti con il Casarano dell’ex Chiricò, sempre più determinante per le sorti della squadra pugliese neo promossa. Bene il Trapani, per i granata vittoria di rigore a Cava de’ Tirreni. A sorpresa, tonfo casalingo del Cosenza al cospetto dell’Atalanta U23. Potenza bloccato sul pari, tra le mura amiche, dal Latina mentre prosegue la crisi del Siracusa, sconfitto al “De Simone” anche dal Sorrento, diretta rivale in chiave salvezza. Riportiamo di seguito tutti i risultati con i marcatori dei rispettivi incontri e la classifica aggiornata:

RISULTATI

AZ Picerno 0-2 Casertana

1′ Bentivegna, 28′ Bentivegna

Benevento 4-0 Team Altamura

22′ Salvemini, 45’+2 Lamesta, 50′ Manconi, 87′ Mignani

Casarano 3-0 Audace Cerignola

68′ Chiricò, 78′ Chiricò, 90’+5 Zanaboni

Cavese 0-1 Trapani

77′ Fischnaller rig.

Cosenza 1-2 Atalanta U23

23′ Misitano (A), 73′ Achour (C), 90’+3 Simonetto (A)

Foggia 0-3 Crotone

22′ Zunno, 36′ Berra, 52′ Murano

Giugliano 0-3 Catania

5′ Lunetta, 37′ Forte, 87′ Jimenez

Monopoli 0-1 Salernitana

15′ Capomaggio

Potenza 0-0 Latina

Siracusa 0-1 Sorrento

68′ D’Ursi

CLASSIFICA

1.Salernitana 22 punti : gol fatti 16, gol subiti 10, diff. reti +6, gare giocate 9

2.Benevento 19 punti : gol fatti 17, gol subiti 6, diff. reti +11, gare giocate 9

3.Catania 18 punti : gol fatti 18, gol subiti 5, diff. reti +13, gare giocate 9

4.Casarano 18 punti : gol fatti 19, gol subiti 12, diff. reti +7, gare giocate 9

5.Crotone 17 punti : gol fatti 18, gol subiti 7, diff. reti +11, gare giocate 9

6.Cosenza 15 punti : gol fatti 16, gol subiti 10, diff. reti +6, gare giocate 9

7.Casertana 14 punti : gol fatti 12, gol subiti 12, diff. reti =, gare giocate 9

8.Potenza 13 punti : gol fatti 14, gol subiti 12, diff. reti +2, gare giocate 9

9.Monopoli 12 punti : gol fatti 8, gol subiti 11, diff. reti -3, gare giocate 9

10.Latina 12 punti : gol fatti 6, gol subiti 10, diff. reti -4, gare giocate 9

11.Sorrento 10 punti : gol fatti 7, gol subiti 8, diff. reti -1, gare giocate 9

12.Audace Cerignola 10 punti : gol fatti 9, gol subiti 12, diff. reti -3, gare giocate 9

13.AZ Picerno 9 punti : gol fatti 11, gol subiti 17, diff. reti -6, gare giocate 9

14.Team Altamura 8 punti : gol fatti 7, gol subiti 16, diff. reti -9, gare giocate 9

15.*Trapani 8 punti : gol fatti 14, gol subiti 6, diff. reti +8, gare giocate 9

16.Atalanta U23 8 punti : gol fatti 10, gol subiti 11, diff. reti -1, gare giocate 9

17.Foggia 7 punti : gol fatti 5, gol subiti 15, diff. reti -10, gare giocate 9

18.Giugliano 6 punti : gol fatti 10, gol subiti 18, diff. reti -8, gare giocate 9

19.Cavese 5 punti : gol fatti 7, gol subiti 14, diff. reti -7, gare giocate 9

20.Siracusa 3 punti : gol fatti 4, gol subiti 16, diff. reti -12, gare giocate 9

* 8 punti di penalizzazione per inadempienze amministrative

