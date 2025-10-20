lunedì, 20 Ottobre 2025
HomeCatania NewsSITUAZIONE DISCIPLINARE: anche Di Tacchio e Quaini a rischio diffida
Catania NewsFocusLega ProPrimo Piano

SITUAZIONE DISCIPLINARE: anche Di Tacchio e Quaini a rischio diffida

Redazione
By Redazione
0
126
foto Catania FC

Vediamo la situazione disciplinare aggiornata tra le file etnee quando sono trascorse dieci giornate nel girone C di Serie C. In occasione del prossimo match con il Benevento non si registrano assenze per squalifica. Il tabellino di Catania-Salernitana ha fatto registrare la terza ammonizione in questo campionato del capitano Francesco Di Tacchio e del mediano Alessandro Quaini che raggiungono Andrea Corbari, oltre alla seconda sanzione con il giallo all’indirizzo di Alessandro Celli e la prima per Francesco Forte in questo campionato.

Ricordiamo che, sulla base del regolamento vigente, si entra in regime di diffida per la prima volta alla ricezione del quarto cartellino giallo. Alla quinta ammonizione scatta la squalifica per un turno. Al nono giallo nuova diffida, mentre da lì in avanti l’intervallo di ammonizioni necessarie per ritrovarsi tra i diffidati diminuisce progressivamente: la diffida scatterà al 13°, al 16° e al 18° cartellino giallo. A partire dalla 19ª ammonizione, ogni giallo corrisponderà ad una squalifica.

SQUALIFICATI:
DIFFIDATI:
IN DIFFIDA AL PROSSIMO GIALLO: Di Tacchio, Quaini, Corbari
CARTELLINI GIALLI: Di Tacchio (3), Quaini (3), Corbari (3), Dini (2), Celli (2), Casasola (2), Cicerelli (2), Di Gennaro (2), Pieraccini (2), Toscano (2), Forte (1), Lunetta (1), Jimenez (1), Martic (1)
CARTELLINI ROSSI: Toscano (1), Moschella (1)

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
SALERNITANA, Tascone e Coppolaro: “A Catania non sarà facile per nessuno. Senza il gol di Cicerelli poteva finire diversamente”
Articolo successivo
DI GENNARO: “Equilibrio e costanza per vincere il campionato”
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency