SITUAZIONE DISCIPLINARE: Corbari a rischio diffida

Vediamo la situazione disciplinare aggiornata tra le file etnee quando sono trascorse nove giornate nel girone C di Serie C. In occasione del prossimo match con la Salernitana non si registrano assenze per squalifica. Il tabellino di Giugliano-Catania ha fatto registrare la seconda ammonizione in questo campionato del capitano Francesco Di Tacchio e la terza sanzione con il giallo all’indirizzo di Andrea Corbari, subentrato a Quaini nel corso della ripresa.

Ricordiamo che, sulla base del regolamento vigente, si entra in regime di diffida per la prima volta alla ricezione del quarto cartellino giallo. Alla quinta ammonizione scatta la squalifica per un turno. Al nono giallo nuova diffida, mentre da lì in avanti l’intervallo di ammonizioni necessarie per ritrovarsi tra i diffidati diminuisce progressivamente: la diffida scatterà al 13°, al 16° e al 18° cartellino giallo. A partire dalla 19ª ammonizione, ogni giallo corrisponderà ad una squalifica.

SQUALIFICATI: –

DIFFIDATI: –

IN DIFFIDA AL PROSSIMO GIALLO: Corbari

CARTELLINI GIALLI: Corbari (3), Di Tacchio (2), Quaini (2), Casasola (2), Cicerelli (2), Di Gennaro (2), Pieraccini (2), Toscano (2), Lunetta (1), Dini (1), Jimenez (1), Celli (1), Martic (1)

CARTELLINI ROSSI: Toscano (1), Moschella (1)

