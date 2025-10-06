SITUAZIONE DISCIPLINARE: Quaini, nuova ammonizione. Primo giallo per Lunetta

Vediamo la situazione disciplinare aggiornata tra le file etnee quando sono trascorse otto giornate nel girone C di Serie C. In occasione del prossimo match con il Giugliano non si registrano assenze per squalifica. Il tabellino di Catania-Siracusa ha fatto registrare la prima ammonizione in questo campionato di Gabriel Lunetta, autore del gol del momentaneo 1-0. Nuovo cartellino giallo, invece, per Alessandro Quaini. Dopo avere scontato quattro turni di stop risalenti alla scorsa stagione (era stato espulso nella finale di ritorno dei playoff a Pescara), Quaini è stato ammonito per la seconda volta nel giro di quattro gare di campionato disputate.

Ricordiamo che, sulla base del regolamento vigente, si entra in regime di diffida per la prima volta alla ricezione del quarto cartellino giallo. Alla quinta ammonizione scatta la squalifica per un turno. Al nono giallo nuova diffida, mentre da lì in avanti l’intervallo di ammonizioni necessarie per ritrovarsi tra i diffidati diminuisce progressivamente: la diffida scatterà al 13°, al 16° e al 18° cartellino giallo. A partire dalla 19ª ammonizione, ogni giallo corrisponderà ad una squalifica.

SQUALIFICATI: –

DIFFIDATI: –

IN DIFFIDA AL PROSSIMO GIALLO: –

CARTELLINI GIALLI: Quaini (2), Casasola (2), Corbari (2), Cicerelli (2), Di Gennaro (2), Pieraccini (2), Toscano (2), Lunetta (1), Di Tacchio (1), Dini (1), Jimenez (1), Celli (1), Martic (1)

CARTELLINI ROSSI: Toscano (1), Moschella (1)

