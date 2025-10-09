SORBELLO: “Catania, gara col Siracusa andava chiusa prima. Lunetta giocatore che tutti gli allenatori vorrebbero avere”

Ex presidente Aiac Sicilia (Associazione Italiana Allenatori Calcio), incarico svolto per quattro anni, Josè Sorbello è stato ospite di Globus Television. Queste le sue considerazioni sulla prestazione offerta dal Catania nell’ultima gara disputata contro il Siracusa:

“Domenica il Catania ha fatto in un certo senso bene ad aspettare il Siracusa e poi colpirlo con le verticalizzazioni immediate prodotte dagli esterni, ribaltando il fronte offensivo. Per me il Catania non ha fatto male perchè il Siracusa si fermava nella trequarti etnea, quando la squadra di Toscano aveva la possibilità di mettere la palla in verticale lo faceva, a differenza del Siracusa che non ha mai creato veri pericoli venendo colpito appena si scopriva dietro con queste incursioni di Casaola, Donnarumma e Cicerelli, autentiche spine nel fianco. Il Catania ha impostato bene la gara dal mio punto di vista, la squadra di Toscano ha sbloccato subito il risultato ma la partita andava chiusa nel primo tempo“.

“Jimenez? Onestamente l’ho visto perdere 3-4 palloni sanguinosi nella trequarti del Catania che potevano creare grossi problemi. Da un giocatore come lui non mi aspetto questo. Lunetta? E’ uno di quei giocatori che tutti gli allenatori vorrebbero avere, perchè quando viene chiamato in causa risponde presente. Ed è molto versatile, gioca indifferentemente da prima punta o sottopunta, riesce ad ottenere dei risultati importanti, oltre ai gol. Non soltanto in fase realizzativa, è la capacità di creare pericoli con costanza alle difese avversarie che lo rende un elemento molto importante per il Catania. Può stazionare anche nella zona centrale del campo attirando su di sè più giocatori, ha dei bei movimenti sia sotto il profilo atletico che fisico”.

