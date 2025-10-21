STAMPA CAMPANA – Il Mattino: “Benevento, esame di maturità a Catania. I rossazzurri vogliono cavalcare l’onda. Sarà battaglia epica”

Vediamo come la stampa campana si sofferma sul momento del Benevento, quando si avvicina il big match col Catania. Nello specifico Il Mattino evidenzia il fatto che per due volte nelle scorse settimane i giallorossi si sono ritrovati in testa ma non sono riusciti a resistere più di un turno davanti a tutti. “Per dimostrare di non soffrire più di vertigini, adesso occorre cambiare passo in trasferta, visto che in casa capitan Maita e soci si confermano infallibili: 5 vittorie su 5 con 4 clean-sheet, 12 gol fatti e soltanto uno incassato, peraltro su una sfortunata autorete. Nessuno ha il passo del Benevento tra le mura amiche nel girone C”, si legge.

“Il Benevento complessivamente detiene il secondo miglior attacco con 19 reti messe a segno e la seconda miglior difesa con solo 6 gol incassati. Entrambi i primati sono del prossimo avversario, e cioè il Catania, che insegue ad un solo punto il tandem di testa composto dalle due formazioni campane. Gli etnei hanno realizzato un gol in più e subito una rete in meno rispetto ai giallorossi, ma sono dietro di una lunghezza. Nella differenza reti totali infatti sono in testa con +15 contro il +13 del Benevento, mentre l’altra capolista Salernitana è ferma a +4 avendo vinto tutte le partite di corto muso”.

“Ora i sanniti sono attesi dall’esame di maturità: domenica in uno scontro d’altri tempi, allo stadio “Angelo Massimino” di Catania, sfideranno i rossazzurri in quella che già si preannuncia come una battaglia epica. In un ambiente infuocato, con oltre 20 mila presenze sugli spalti, Lamesta e compagni dovranno cercare di blindare il primato e non lasciarselo sfuggire di nuovo. Servirà l’impresa: basti pensare che sul Catania in casa è riuscito finora in 5 gare a mantenere la porta inviolata, andando a bersaglio per ben 14 volte. Oltretutto in 10 partite complessive, gli uomini di Toscano hanno fatto registrare 8 clean-sheet. Sono riusciti a far gol all’attuale seconda della classe soltanto il Cosenza (4 in una sola sfida) e il Trapani (1) nel derby siciliano. I rossazzurri dopo aver battuto nettamente la Salernitana sono galvanizzati e vogliono cavalcare l’onda“.

Il quotidiano sottolinea che “al Benevento potrebbe andar bene anche un pareggio e sarà possibile, per una volta, giocare senza l’esigenza di vincere per forza” a differenza dei padroni di casa che “saranno costretti a battere i giallorossi per scavalcarli in classifica”. Aggiungendo che “per una volta, la pressione sarà caricata tutta sul versante opposto. Un aspetto da non trascurare e che giocherà di sicuro a favore dei giallorossi”.

