STAMPA CAMPANA – Il Mattino: “Catania-Benevento, sfida tra bomber di razza”

Il quotidiano Il Mattino focalizza l’attenzione sul reparto offensivo di Catania e Benevento, squadre che si sfideranno domenica pomeriggio allo stadio ‘Massimino’.

“La strega è la squadra che ha segnato di più con gli attaccanti, 16 gol su 19; i siciliani segnano tanto con i difensori, 4 gol. Toscano e Auteri possono calare sul terreno di gioco elementi offensivi di assoluto valore, in grado di decidere le partite con una giocata. Come quella di Cicerelli che, domenica pomeriggio, ha indirizzato la gara con la Salernitana con una splendida punizione all’incrocio dei pali. Recuperato in extremis per sfidare la sua ex squadra, il numero 10 catanese è salito a 3 reti in campionato. Contro i granata Francesco Forte ha segnato la sua 4a rete in campionato, dopo aver colpito Foggia, Cavese e Giugliano. Sarà gara da ex per la punta, in giallorosso dal gennaio 2022 al gennaio 2023, siglando 10 gol in 40 presenze, prima di essere ceduto all’Ascoli. Di lui dovrà occuparsi Pietro Saio”, si legge.

“Il pericolo numero uno però per la retroguardia giallorossa sarà Gabriel Lunetta, capocannoniere catanese con 6 reti. Il bottino degli avanti rossazzurri, comprendendo anche D’Ausilio e Jimenez, è di 15 reti, una in meno rispetto al reparto offensivo giallorosso”. Tra le fila del Benevento, dietro a Salvemini, con 8 gol, ci sono Manconi, con 5 marcature, Lamesta con 2 e Mignani ad una rete. “Ma sia Toscano che Auteri avranno anche dei jolly da giocare dalla panchina: Jimenez, l’ex avellinese D’Ausilio, 14 assist lo scorso anno nella promozione dei lupi, Rolfini e Caturano, che attende ancora di sbloccarsi con gli etnei (ha segnato solo col Potenza alla prima giornata), da una parte, Della Morte, Tumminello – pure lui ancora a secco – e Mignani, in gol con l’Altamura, dall’altra”.

Si sfideranno anche le due squadre che, dopo 10 giornate di campionato, segnano di più nei primi tempi: 10 reti per la strega e 9 per il Catania. Nei primi 45’ il Benevento è andato in gol contro Crotone (Salvemini e Lamesta), Casertana (Salvemini), Atalanta (Manconi), Picerno (Salvemini), Trapani (Manconi e Pierozzi), Altamura (Manconi e Lamesta) e Potenza (Salvemini). Nei primi tempi, la squadra di Toscano ha segnato contro Foggia, Monopoli, Siracusa, Giugliano e Salernitana.

