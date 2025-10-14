martedì, 14 Ottobre 2025
STAMPA CAMPANA – Il Mattino: “Ecco come la Salernitana ha costruito il primato. A Catania test molto indicativo”

“Gruppo coeso, allenatore che propone un calcio offensivo ma nello stesso tempo pratico ed esperto della categoria, individualità di spicco, capacità di adattarsi al meglio a situazioni diverse, l’entusiasmo ritrovato della piazza: così la Salernitana ha costruito il primato dopo nove giornate”, riporta il quotidiano Il Mattino. “Sette vittorie finora, tutte con il minimo scarto, a dimostrazione anche della grande forza caratteriale del gruppo scelto in estate dal direttore sportivo Faggiano, navigato uomo di calcio”, si legge.

“A Monopoli domenica la Salernitana ha vinto 1-0 dando un’altra dimostrazione di forza per la capacità di sapersi adattare alle condizioni imperfette del campo cambiando le modalità abituali di gioco, cioè affidandosi poco al palleggio e puntando più del solito alle imbucate immediate in verticale per gli attaccanti”, evidenzia il giornale campano. Il cammino però “è ancora molto lungo” e “la classifica corta”. Domenica a Catania si presenterà un test che viene definito “molto indicativo contro una delle concorrenti più pericolose per la promozione in Serie B”.

