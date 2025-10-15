STAMPA CAMPANA – Il Mattino: “Salernitana, per Raffaele prove di formazione verso Catania”

Tra le pagine de Il Mattino si evidenzia che per l’allenatore Giuseppe Raffaele arriva il momento di entrare nel vivo delle prove di formazione in vista di Catania. Tra i nodi da sciogliere c’è la posizione di Andrea Ferraris, che ha duttilità e qualità per poter svariare su tutto il fronte offensivo. “Raffaele vuole abbinare le sue doti di realizzatore a quelle di rifinitore e perciò lo sta proponendo dietro il tandem Inglese-Ferrari piuttosto che da esterno d’attacco puro”, si legge.

“L’ex Pescara ha spesso giocato anche da seconda punta. Raffaele, uno degli ex del confronto, dovrà decidere se confermare il trio d’attacco delle ultime due gare o se riservarsi una delle due punte centrali in corso d’opera e partire con un modulo diverso: 3-4-2-1 o 3-5-2, allora, diventerebbero opzioni concrete con Achik e Ferraris a supporto di un centravanti, nel primo caso, ed il solo Ferraris accanto alla punta centrale, nel secondo, con una mediana infoltita dalla presenze in avvio di uno tra Quirini e Varone. Con il 3-4-1-2, invece, tutto resterebbe invariato rispetto alla formazione proposta a Monopoli. Ferraris ago della bilancia, mentre, dopo quello di Liguori, già convocato per la scorsa trasferta, Raffaele attende anche il ritorno a disposizione di Frascatore, che sta smaltendo la contusione al ginocchio rimediata una settimana fa (ieri ha lavorato precauzionalmente a parte). Restano in infermeria De Boer e Cabianca”, riporta il quotidiano.

