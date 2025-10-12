STAMPA CAMPANA – Sica: “Catania, a Giugliano una delle migliori gare sul piano tattico. Squadra di grandissima qualità”

Il giornalista napoletano Stefano Sica, presente nella recente trasferta del Catania allo stadio “Simonetta Lamberti”, ha parlato così dopo la vittoria di Cava de’ Tirreni ai microfoni di Globus Television:

“Catania uscito felice e convinto dal confronto di Giugliano. Con un bel pò di autostima in più da questa partita che alla vigilia era chiaramente insidiosa considerate anche le motivazioni che il Giugliano poteva tirare fuori. Mi sembra una delle migliori gare disputate dal Catania sotto il profilo tattico, per capacità di gestione e qualità. Catania che ha sofferto pochissimo, il Giugliano non ha mai rischiato di rientrare davvero in partita. Gara indirizzata dall’inizio, padroni del gioco, capaci anche di irretire il loro pressing, ogni volta che il Catania verticalizzava era oro puro“.

“Questo è un gruppo che – a dispetto di quello che uno all’esterno può dire dopo una partita negativa che ci può stare – ha i valori, l’esperienza, sa quello che deve fare, dove arrivare. Bisogna avere pazienza, questo è un campionato molto equilibrato. Adesso il Catania affronta due partite di fila con due dirette rivali, gare che misurano le tue ambizioni. Il Catania ci arriva bene e sarà importante essere in grado di fare prestazioni di carattere, di grande qualità. Io a Giugliano ho visto un Catania di grandissima qualità, che quando decide di fare la partita lo fa bene, riesce a proporre gioco con meccanismi d’intesa. Al di là di qualche errore individuale – ad esempio Celli che rischiava di rimettere in pista il Giugliano – ma sono sfumature evitabili che non tolgono la grande qualità di questa squadra da parte di tutti gli interpreti. Anche i subentrati hanno fatto un grandissimo lavoro, forse un pò meno Corbari, ma tutti remano dalla stessa parte. La promozione bisognerà sudarsela fino alla fine”.

