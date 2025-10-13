STAMPA LOCALE – Gagliano: “Catania, adesso si comincia a fare sul serio”

Le parole del giornalista di Telecolor Angelo Gagliano, a commento della prestazione offerta dal Catania a Giugliano:

“La squadra di Toscano fa registrare la migliore difesa in assoluto con 5 gol subiti, di cui 4 in una sola partita, uno dei migliori attacchi insieme a Casarano e Crotone. Ci sono tutti gli elementi per dire che la squadra funziona bene in difesa e nel reparto offensivo, dove magari mancano i gol degli attaccanti ‘puri’ – anche se Forte ha ritrovato la via della rete – ma ha messo a segno un numero di gol che è in linea con le prime della classe, anzi facendo meglio di Salernitana e Benevento in tal senso. Dati significativi”.

“Un Catania che è apparso solido, andando con le idee chiare a Giugliano e facendo valere la migliore capacità tecnico-tattica, la differenza di rosa. Catania che mi è sembrato libero mentalmente, forse ha superato alcune difficoltà dopo le prestazioni poco brillanti seguite soprattutto alla sconfitta di Cosenza. Come nelle partite iniziali, ritrovati tutti i giocatori a disposizione la squadre riesce ad esprimersi con grande facilità e serenità. Adesso arrivano due partite complicate con Salernitana e Benevento, squadre che stanno immediatamente davanti alla squadra di Toscano. Si comincia a fare sul serio, non saranno sfide decisive ma determineranno il prosieguo del girone d’andata”.

