mercoledì, 8 Ottobre 2025
STAMPA LOCALE – Gagliano: “Domenica l’ingresso di Caturano ha trasformato la fase offensiva. Lunetta toglie le castagne dal fuoco”

Le parole del giornalista di Telecolor Angelo Gagliano, nel corso della trasmissione ‘Diretta Stadio’ a commento della gara disputata dal Catania contro il Siracusa soffermandosi anche sulla prestazione di alcuni giocatori in particolare:

“Ci si aspettava probabilmente di più sul piano del gioco. Anche l’occhio vuole la sua parte, quando si gioca a calcio ci si augura di vedere trame di gioco fitte, giocate ariose. Questo si è visto nell’ultimo scorcio con l’entrata in campo di Caturano che ha trasformato la squadra nella fase offensiva. Anche Raimo, che ha interpretato il ruolo in maniera precisa e pragmatica fornendo delle buone occasioni. E’ stato attento, diligente, ha svolto il suo compito senza strafare. Al Catania si può certamente dare la sufficienza ma nel primo tempo e nella fase iniziale della ripresa ha sofferto eccessivamente il palleggio del Siracusa pur non essendo mai andato in difficoltà, infatti Dini non ha dovuto effetture alcuna parata. Ritmi molto bassi, probabilmente Toscano voleva così questa partita”.

“Lunetta? Anche l’anno scorso nel momento difficile aveva risollevato il Catania. Era stato il salvatore del Catania quando Toscano si è ritrovato senza punte. Quest’anno Lunetta si conferma giocatore di grandissima duttilità, grande intelligenza tattica e tecnicamente dotato. Vede la porta, tocca bene l pallone, si fa trovare pronto quando è necessario. Non è un attaccante puro ma in questo momento è quello che toglie le castagne dal fuoco e attraversa un buon momento di forma”.

