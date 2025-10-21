STAMPA LOCALE – Vagliasindi: “Ai punti, Toscano ha battuto Raffaele. Col Benevento gara ancora più difficile. Forte sempre più presente nel gioco del Catania”

Riportiamo una serie di riflessioni sul Catania da parte del giornalista Alessandro Vagliasindi, ai microfoni di Telecolor nel corso di ‘Anteprima Corner’, dopo la convincente vittoria ottenuta contro la Salernitana:

“Credo che sia stata la più bella prestazione del Catania da quando è tornato in Serie C. Una prestazione di alto livello sotto tutti i punti di vista. Un fattore che ha fatto la differenza è stata la qualità degli esterni domenica, Casasola e Donnarumma hanno stravinto i duell individuali. Credo che Toscano abbia battuto ai punti Raffaele, partita preparata alla perfezione tatticamente e soprattutto gestita egregiamente a gara in corso. Catania che ha acquisito una consapevolezza, alla luce della vittoria di domenica, che vale tanto perchè la squadra ha dimostrato di non essere da meno al cospetto della Salernitana. Probabilmente la Salernitana ha avuto un credito ampio con la fortuna in questo avvio di stagione, perchè tante partite che non meritava di vincere le ha vinte, ma nel confronto diretto non si può bluffare. Domenica ci sarà la riprova col Benevento, partita ancora più difficile per le caratteristiche della squadra di Auteri, che secondo me ha più armi per mettere maggiormente in difficoltà il Catania rispetto a quanto abbia fatto la Salernitana. Il Catania la giocherà al ‘Massimino’, con una cornice di pubblico che non ha eguali in C e forse anche in molti stadi della B. Vantaggio non da poco. Anche contro il Benevento sono sicuro che i ragazzi di Toscano saranno all’altezza della situazione“.

“Toscano è piu sereno perchè ha recuperato gli effettivi, a parte Martic e Raimo – niente di preoccupante per Caturano -. Un allenatore bravo ed esperto per la categoria come Toscano non può che ricavare consapevolezza e soluzioni per ogni tipo di partita, avendo una rosa al completo e la possibilità di scegliere presentando una panchina così ricca e lunga. Forte sta offrendo un contributo sostanzioso. E’ sempre più presente nel gioco del Catania non soltanto come finalizzatore ma anche come collante tra il reparto di centrocampo e attacco, in qualche circostanza ha fatto da assistman per Lunetta proprio grazie a questo lavoro di raccordo, venendo sulla trequarti per poi trovare il movimento di Lunetta. Non ha nelle sue caratteristiche lo spunto dell’uno contro uno, cosa che ha molto di più Rolfini ma possono essere complementari. Il Catania in attacco dispone anche di Caturano. Il tema di un Catania in prospettiva a due punte, credo che diventerà sempre più d’attualità nelle prossime settimane“.

